Детские выплаты вырастут, но по-разному: кого это коснётся

Прожиточный минимум определяет размер выплат семьям с детьми
Экономика

В 2026 году семьи с детьми смогут получать ежемесячные выплаты в диапазоне от 9,2 до 18,4 тысяч рублей.

Полноценная семья
Фото: freepik is licensed under public domain
Полноценная семья

Сумма пособия будет зависеть от уровня дохода семьи и степени ее нуждаемости. Об этом сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Говырин, передает РИА Новости.

Конкретные суммы выплат

По словам Говырина, ежемесячная выплата на одного ребенка может составить 9 185 рублей, если выплачивается 50% от прожиточного минимума. При выплате в размере 75% прожиточного минимума сумма пособия составит 13 778 рублей. Если же выплачивается 100% прожиточного минимума, то размер пособия достигнет 18 371 рубля.

Расчёт пособия и прожиточный минимум

Депутат подчеркнул, что размер ежемесячных выплат семьям, воспитывающим детей до 17 лет, будет определяться на основе прожиточного минимума. Ожидается, что в 2026 году прожиточный минимум на душу населения увеличится до 18,9 тысяч рублей. Согласно информации, предоставленной агентству, для детей эта величина составит 18,4 тысячи рублей, а для трудоспособных граждан — 20,6 тысячи рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
