Китай сделал первый сырный шаг в сторону России: новый игрок на рынке

Китай впервые экспортировал сыр в Россию
Экономика

По информации китайских таможенных источников 22 декабря, Китай впервые экспортировал сырную продукцию в Россию.

Сырная тарелка с виноградом и орехами
Фото: https://unsplash.com by Emily Andreeva is licensed under Free
Сырная тарелка с виноградом и орехами

Детали первой партии

Первая партия включала 8 тонн сыра, общей стоимостью 93 тысячи долларов США. Тип сыра в документах не уточняется.

Производство сыров в Китае

Отмечается, что в КНР производят не только местные сорта сыров из молока буйволов или самок яка, но и освоили изготовление европейских видов сыров, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
