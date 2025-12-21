Китай сделал первый сырный шаг в сторону России: новый игрок на рынке

По информации китайских таможенных источников 22 декабря, Китай впервые экспортировал сырную продукцию в Россию.
Первая партия включала 8 тонн сыра, общей стоимостью 93 тысячи долларов США. Тип сыра в документах не уточняется.
Отмечается, что в КНР производят не только местные сорта сыров из молока буйволов или самок яка, но и освоили изготовление европейских видов сыров, сообщает РИА Новости.
