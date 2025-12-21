Бренд на колёсах набрал скорость: Hulken готовит экспансию и примеряет японский рынок

Сумка Hulken за несколько лет прошла путь от семейного эксперимента до заметного потребительского бренда: продажи выросли с 390 тысяч долларов в 2020 году до 29 миллионов в 2024-м.
Теперь Hulken хочет закрепиться в других розничных сетях и новых странах, а в начале 2026 года планирует дебют в Японии. Параллельно основатели нацелены на рост стоимости бренда — с нынешних 50 миллионов долларов до 100 миллионов, пишет Bloomberg.
История началась задолго до громких цифр. В начале 2010-х отец Алекс придумал максимально прагматичное решение для покупок: большую сумку из прочного, но гибкого пластика, способную заменить примерно шесть продуктовых пакетов, и при этом — на колёсах. Он руководил Codefine International SA, швейцарской компанией, которая делает крупные промышленные мешки для перевозки всего подряд — от кормов для животных до добытой руды. Поэтому идея быстро перешла из формата "наброска" в реальный предмет: он заказал несколько образцов для семьи, включая дочь.
Так у Алекс Шинаси появился инструмент, который оказался полезным не только для супермаркета, но и для жизни в большом городе, где лишний вес в руках быстро превращается в проблему.
Алекс Шинаси начала возить сумку в магазин у дома в Бруклине. Муж Шинаси, музыкант Йони Шелег, нашёл ей ещё более "полевое" применение: таскал в ней усилители, тарелки и концертное оборудование.
И тут сработал неожиданный индикатор спроса: куда бы они ни приходили, люди на улице останавливались и интересовались, что это за вещь. Сумка выглядела утилитарно и современно — как более квадратная версия знаменитого тоута из IKEA, только на колёсах. То есть она сочетала сразу две важные функции: удобство и узнаваемый "городской" стиль.
В 2018 году Шинаси и Шелег решили, что это не просто удобная штука для дома, а потенциальный продукт для рынка. Они начали превращать прототип в серийную вещь и запустили сайт на Shopify, дав сумке имя Hulken. Этот этап важен: здесь идея перестала быть "самоделкой" и стала брендом — с позиционированием, ценой и понятной аудиторией.
Пандемия COVID-19, которая остановила концерты и гастроли Шелега, неожиданно стала моментом ускорения. Пара удвоила усилия и вывела сумку в массовое производство. Когда у людей стало больше бытовых задач — покупки, перенос вещей, поездки по городу — утилитарные решения начали цениться сильнее, и Hulken попала в правильный нерв времени.
Сейчас бренд не хочет оставаться продуктом "только для онлайна". Выход в Target стал для Hulken важной вехой: это уже не просто продажи напрямую, а признание со стороны крупного ритейла. Следующий шаг логичен — расширять присутствие в других сетях и географиях.
Компания планирует дебют в Японии в начале 2026 года, а также ставит себе более амбициозную цель: удвоить оценку бренда — с 50 миллионов долларов до 100 миллионов. Для потребительского товара это означает не просто "продавать больше", а укреплять узнаваемость, масштабировать каналы сбыта и удерживать ту самую комбинацию практичности и дизайна, которая сделала Hulken заметной.
Сумки на колёсах и тележки для покупок существовали давно. Разница в том, что Hulken зашла с другой стороны: она выглядит как аксессуар, а не как компромисс. У многих "похожих" решений либо проблема с внешним видом, либо с удобством хранения и манёвренностью.
У Hulken сработал набор факторов:
• понятная боль (тяжёлые пакеты, городской быт, перевозка вещей);
• визуальная узнаваемость (похожа на современную сумку, а не на хозинвентарь);
• эффект "люди спрашивают на улице" (идеальный триггер для соцсетей);
• поддержка инфлюенсеров и знаменитостей, которая усилила вирусность.
Плюсы
• выход в крупные сети даёт масштаб и доверие — бренд легче пробуют "вживую";
• новые рынки, вроде Японии, открывают аудиторию с высоким спросом на удобные городские решения;
• рост оценки бренда стимулирует развитие ассортимента и маркетинга.
Минусы
• розница требует стабильных поставок и контроля качества — ошибки дорого обходятся;
• при расширении легко размыть "премиальность" и ощущение уникальности продукта;
• локальные рынки отличаются привычками и ожиданиями, поэтому универсальное позиционирование не всегда срабатывает.
Потому что это переход от "онлайн-бренда" к массовому ритейлу, где продукт видят и пробуют люди, которые не подписаны на соцсети и не следят за трендами.
Япония — рынок с высокой плотностью городов и культурой практичных, аккуратных вещей для повседневной жизни. Если продукт "заходит" там, это сильный сигнал для глобального роста.
Это попытка масштабировать бизнес так, чтобы ценность компании росла вместе с продажами: за счёт расширения каналов, узнаваемости и устойчивости спроса.
Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.