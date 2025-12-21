Бренд на колёсах набрал скорость: Hulken готовит экспансию и примеряет японский рынок

Сумка на колёсах превратила семейный проект в бренд стоимостью $29 млн

Сумка Hulken за несколько лет прошла путь от семейного эксперимента до заметного потребительского бренда: продажи выросли с 390 тысяч долларов в 2020 году до 29 миллионов в 2024-м.

Фото: hulken.com is licensed under free for commercial use сумка Hulken

Теперь Hulken хочет закрепиться в других розничных сетях и новых странах, а в начале 2026 года планирует дебют в Японии. Параллельно основатели нацелены на рост стоимости бренда — с нынешних 50 миллионов долларов до 100 миллионов, пишет Bloomberg.

Откуда взялась идея и почему она "выстрелила"

История началась задолго до громких цифр. В начале 2010-х отец Алекс придумал максимально прагматичное решение для покупок: большую сумку из прочного, но гибкого пластика, способную заменить примерно шесть продуктовых пакетов, и при этом — на колёсах. Он руководил Codefine International SA, швейцарской компанией, которая делает крупные промышленные мешки для перевозки всего подряд — от кормов для животных до добытой руды. Поэтому идея быстро перешла из формата "наброска" в реальный предмет: он заказал несколько образцов для семьи, включая дочь.

Так у Алекс Шинаси появился инструмент, который оказался полезным не только для супермаркета, но и для жизни в большом городе, где лишний вес в руках быстро превращается в проблему.

Бруклинский тест: когда продукт замечают незнакомцы

Алекс Шинаси начала возить сумку в магазин у дома в Бруклине. Муж Шинаси, музыкант Йони Шелег, нашёл ей ещё более "полевое" применение: таскал в ней усилители, тарелки и концертное оборудование.

И тут сработал неожиданный индикатор спроса: куда бы они ни приходили, люди на улице останавливались и интересовались, что это за вещь. Сумка выглядела утилитарно и современно — как более квадратная версия знаменитого тоута из IKEA, только на колёсах. То есть она сочетала сразу две важные функции: удобство и узнаваемый "городской" стиль.

Как семейный прототип превратили в бренд

В 2018 году Шинаси и Шелег решили, что это не просто удобная штука для дома, а потенциальный продукт для рынка. Они начали превращать прототип в серийную вещь и запустили сайт на Shopify, дав сумке имя Hulken. Этот этап важен: здесь идея перестала быть "самоделкой" и стала брендом — с позиционированием, ценой и понятной аудиторией.

Пандемия COVID-19, которая остановила концерты и гастроли Шелега, неожиданно стала моментом ускорения. Пара удвоила усилия и вывела сумку в массовое производство. Когда у людей стало больше бытовых задач — покупки, перенос вещей, поездки по городу — утилитарные решения начали цениться сильнее, и Hulken попала в правильный нерв времени.

Что дальше: розница, новые рынки и ставка на рост оценки

Сейчас бренд не хочет оставаться продуктом "только для онлайна". Выход в Target стал для Hulken важной вехой: это уже не просто продажи напрямую, а признание со стороны крупного ритейла. Следующий шаг логичен — расширять присутствие в других сетях и географиях.

Компания планирует дебют в Японии в начале 2026 года, а также ставит себе более амбициозную цель: удвоить оценку бренда — с 50 миллионов долларов до 100 миллионов. Для потребительского товара это означает не просто "продавать больше", а укреплять узнаваемость, масштабировать каналы сбыта и удерживать ту самую комбинацию практичности и дизайна, которая сделала Hulken заметной.

Почему Hulken стала вирусной, а похожие идеи — нет

Сумки на колёсах и тележки для покупок существовали давно. Разница в том, что Hulken зашла с другой стороны: она выглядит как аксессуар, а не как компромисс. У многих "похожих" решений либо проблема с внешним видом, либо с удобством хранения и манёвренностью.

У Hulken сработал набор факторов:

• понятная боль (тяжёлые пакеты, городской быт, перевозка вещей);

• визуальная узнаваемость (похожа на современную сумку, а не на хозинвентарь);

• эффект "люди спрашивают на улице" (идеальный триггер для соцсетей);

• поддержка инфлюенсеров и знаменитостей, которая усилила вирусность.

Плюсы и минусы стратегии роста через розницу и новые страны

Плюсы

• выход в крупные сети даёт масштаб и доверие — бренд легче пробуют "вживую";

• новые рынки, вроде Японии, открывают аудиторию с высоким спросом на удобные городские решения;

• рост оценки бренда стимулирует развитие ассортимента и маркетинга.

Минусы

• розница требует стабильных поставок и контроля качества — ошибки дорого обходятся;

• при расширении легко размыть "премиальность" и ощущение уникальности продукта;

• локальные рынки отличаются привычками и ожиданиями, поэтому универсальное позиционирование не всегда срабатывает.

Популярные вопросы о росте Hulken

Почему Target считается важной вехой для бренда?

Потому что это переход от "онлайн-бренда" к массовому ритейлу, где продукт видят и пробуют люди, которые не подписаны на соцсети и не следят за трендами.

Зачем Hulken выходить в Японию именно в 2026 году?

Япония — рынок с высокой плотностью городов и культурой практичных, аккуратных вещей для повседневной жизни. Если продукт "заходит" там, это сильный сигнал для глобального роста.

Что означает цель удвоить оценку бренда?

Это попытка масштабировать бизнес так, чтобы ценность компании росла вместе с продажами: за счёт расширения каналов, узнаваемости и устойчивости спроса.