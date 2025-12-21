Елисейский дворец недосчитался фарфора и столовых приборов: сотрудник попался на продаже через аукцион

Из резиденции французского лидера Эммануэля Макрона пропали столовые принадлежности и изделия из фарфора общей оценочной стоимостью 3,7 миллиона рублей.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки в наручниках

По сведениям, предоставленным изданием The Guardian, среди украденных вещей присутствуют предметы, представляющие собой часть национального достояния Франции.

Арест подозреваемого

По имеющейся информации, полиция задержала сотрудника Елисейского дворца. По предварительным данным, он пытался реализовать похищенное через интернет-аукцион.

Волна краж исторических артефактов

Стоит отметить, что это не первый случай хищения предметов, имеющих историческую ценность. Недавно, в Бельгии, из музея было похищено кольцо Наполеона. Кроме того, стало известно о краже украшений из личной коллекции Наполеона III и его жены, произошедшей в Лувре 19 октября.