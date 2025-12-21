Елисейский дворец недосчитался фарфора и столовых приборов: сотрудник попался на продаже через аукцион

Из резиденции французского лидера Эммануэля Макрона пропали столовые принадлежности и изделия из фарфора общей оценочной стоимостью 3,7 миллиона рублей.
По сведениям, предоставленным изданием The Guardian, среди украденных вещей присутствуют предметы, представляющие собой часть национального достояния Франции.
По имеющейся информации, полиция задержала сотрудника Елисейского дворца. По предварительным данным, он пытался реализовать похищенное через интернет-аукцион.
Стоит отметить, что это не первый случай хищения предметов, имеющих историческую ценность. Недавно, в Бельгии, из музея было похищено кольцо Наполеона. Кроме того, стало известно о краже украшений из личной коллекции Наполеона III и его жены, произошедшей в Лувре 19 октября.
Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.