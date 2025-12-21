Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Улитки на 90 тысяч евро исчезли за ночь: волна краж заставила Францию поднять охрану ферм

Французская жандармерия усиливает охрану ферм с устрицами, улитками и утками
Экономика

В связи с участившимися случаями краж в преддверии рождественских праздников, французская жандармерия активизировала меры по охране фермерских хозяйств, специализирующихся на разведении устриц, улиток и уток.

Улитка
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Улитка

Как отмечают представители жандармерии, в период рождественских торжеств фермеры, занимающиеся производством деликатесов, таких как устрицы, улитки, фуа-гра и утиное мясо, становятся привлекательной целью для преступников. Похищенную продукцию злоумышленники впоследствии реализуют по завышенным ценам.

Меры по обеспечению безопасности

В указанный период увеличивается количество патрулей, в том числе с привлечением резервистов. Для охраны устричных ферм используют кавалерийские подразделения и мотопатрули, а в прибрежных зонах — морские бригады. Подчеркивается, что усиленное и видимое присутствие правоохранительных органов должно оказывать сдерживающее воздействие на потенциальных грабителей.

Жандармерия также предоставляет фермерам бесплатные консультации по вопросам безопасности. Специалисты выезжают на фермы, анализируют слабые места в системе защиты и предлагают установить дополнительные меры, такие как решетки или датчики движения.

Примеры недавних краж

В конце ноября в департаменте Марна была обворована улиточная ферма, откуда злоумышленники вынесли свежую и замороженную продукцию на сумму около 90 тысяч евро. В декабре в департаменте Вьен у владельца ранчо украли около 250 кг фуа-гра и утиной грудки, сообщает РБК со ссылкой на BFMTV.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
