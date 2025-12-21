Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регулярные кардиотренировки повышают общую выносливость организма — тренеры
Сон с макияжем повышает риск раздражения глаз и инфекций — офтальмолог Бриссетт
Специалисты исключили пандемический риск гриппа А — инфекционист Сильва
Лёгкий грунт улучшил состояние корней кентии — Ciceksel
Четыре кольца Audi стали символом концерна Auto Union — Jalopnik
Чайные лавки стали точками притяжения туристов в Индии — гиды
Посол РФ в Австрии заявил, что отказ от российского газа стал причиной инфляции
Пуансеттия зимой требует точного полива и контроля влажности — Actualno
В Китае нашли яйца динозавров, заполненные кристаллами кальцита — Earth

Ноябрь разогнал цитрусовый сезон: Россия увеличила закупки китайских мандаринов

Россия нарастила импорт мандаринов из Китая
Экономика

В период с января по ноябрь текущего года Россия зафиксировала существенный подъём в импорте мандаринов из Китая.

Мандариновые корки и очищенные мандарины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мандариновые корки и очищенные мандарины

Ноябрьский скачок

Согласно данным таможенного ведомства КНР, общая стоимость импортированных мандаринов составила 78,1 миллиона долларов, что представляет собой увеличение на 16% по сравнению с аналогичным временным отрезком предыдущего года. Данный показатель является максимальным за последнее десятилетие.

Позиция России в рейтинге импортёров

В течение рассматриваемого периода Россия заняла четвёртую позицию среди ключевых стран-импортёров китайских мандаринов. В числе лидеров по объёмам закупок оказались Вьетнам (186,4 млн долларов), Киргизия (147,2 млн долларов) и Индонезия (82,3 млн долларов). Замыкает пятёрку лидеров Таиланд с показателем в 52 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Садоводство, цветоводство
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Последние материалы
Мульча слоем до 15 см защищает корни розмарина от промерзания
Регулярные кардиотренировки повышают общую выносливость организма — тренеры
Теплые океанские зоны усилили мощность тропических ураганов — профессор И-И Линь
Россия нарастила импорт мандаринов из Китая
Сон с макияжем повышает риск раздражения глаз и инфекций — офтальмолог Бриссетт
Специалисты исключили пандемический риск гриппа А — инфекционист Сильва
Современные телевизоры потребляют 0,3 — 1 Вт в режиме ожидания — Revistaoeste
Лёгкий грунт улучшил состояние корней кентии — Ciceksel
Четыре кольца Audi стали символом концерна Auto Union — Jalopnik
Оладьи из гречневой муки держат форму и не разваливаются
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.