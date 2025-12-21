Ноябрь разогнал цитрусовый сезон: Россия увеличила закупки китайских мандаринов

В период с января по ноябрь текущего года Россия зафиксировала существенный подъём в импорте мандаринов из Китая.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мандариновые корки и очищенные мандарины

Ноябрьский скачок

Согласно данным таможенного ведомства КНР, общая стоимость импортированных мандаринов составила 78,1 миллиона долларов, что представляет собой увеличение на 16% по сравнению с аналогичным временным отрезком предыдущего года. Данный показатель является максимальным за последнее десятилетие.

Позиция России в рейтинге импортёров

В течение рассматриваемого периода Россия заняла четвёртую позицию среди ключевых стран-импортёров китайских мандаринов. В числе лидеров по объёмам закупок оказались Вьетнам (186,4 млн долларов), Киргизия (147,2 млн долларов) и Индонезия (82,3 млн долларов). Замыкает пятёрку лидеров Таиланд с показателем в 52 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.