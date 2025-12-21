7 кругов ада: австрийская экономика оказалась в тисках энергетической политики

Посол РФ в Австрии заявил, что отказ от российского газа стал причиной инфляции

Отказ от поставок российского газа, по мнению нового посла РФ в Австрии Андрея Грозова, стал значимым фактором, подстегнувшим инфляцию в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Ральф Ролечек, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Санкт-Пёльтен, Австрия

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что энергетическая политика австрийского правительства, лишенная дальновидности, лишь усугубила экономические проблемы государства.

Энергетическая политика Австрии: саморазрушение стабильности

Дипломат отметил, что ответственность за прекращение многолетнего газового сотрудничества и его негативные последствия целиком лежит на Вене. По его словам, Австрия самостоятельно разрушает основу своей экономической стабильности. Самовольный отказ от экономически выгодных поставок ухудшает и без того сложное экономическое положение, оказывая негативное влияние на благосостояние граждан. Грозов подчеркнул, что именно стоимость энергоносителей остается одним из ключевых факторов, влияющих на рост инфляции.

Предупреждения России об ошибках Запада

Российская сторона неоднократно заявляла, что западные страны совершили серьезную ошибку, отказавшись от приобретения российских энергоресурсов. По мнению Москвы, Запад рискует попасть в еще большую зависимость, обусловленную высокими ценами. Было отмечено, что страны, отказавшиеся от прямых закупок, вынуждены приобретать российские уголь, нефть и газ через посредников, платя при этом более высокую цену.