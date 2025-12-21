Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Денежные переводы родственникам под банковской лупой: законно ли это

Банки проверяют родственные связи при денежных переводах — депутат Делягин
Экономика

Проверка банками родственных связей клиентов при денежных переводах, хотя и выглядит как вторжение в частную жизнь, оправдана в условиях активности мошенников. 

Мобильный телефон
Фото: Pexels by Hassan OUAJBIR, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мобильный телефон

Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Вмешательство или всё же необходимость

По словам депутата, банки, опасаясь ответственности за невольное пособничество мошенническим схемам, вынуждены проводить тщательные проверки переводов, вызывающих подозрения. Несмотря на возможный дискомфорт, подобные меры необходимы в ситуации, когда граждане недостаточно защищены от злоумышленников.

Делягин отметил, что в случаях, когда клиент берёт на себя ответственность за перевод, банки, как правило, одобряют транзакцию. Подчеркнув право каждого оказывать помощь другим, депутат указал, что пояснение банку о цели перевода и подтверждение знакомства с получателем обычно способствуют успешному завершению операции, сообщает Газета.Ru.

Советы от депутата: наличные и минимум взаимодействия с банками

Делягин посоветовал россиянам по возможности использовать наличные деньги и сокращать взаимодействие с банками при крупных переводах. Он отметил, что, хотя это не всегда возможно, такой подход обеспечивает большую безопасность.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
