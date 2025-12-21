Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Работаем больше, живём всё хуже: у Чехии и Словакии остался последний шанс

Чешский вице-премьер Гавличек объяснил влияние решений ЕС на самодостаточность стран
Экономика

О том, почему чехи и словаки, работая больше, живут всё хуже, рассказал вице-премьер Чехии и министр промышленности Карел Гавличек в интервью the Truth in a TRUTH IN the WORLD.

Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

Проблемы ЕС

Ответ кроется в решениях, принимаемых как внутри стран, так и на уровне Европейского союза, отметил вице-премьер. По его мнению, при сохранении текущих тенденций Европа рискует превратиться в "музей под открытым небом". 

По словам чешского политика, правительство Петра Фиалы ранее безропотно следовало указаниям из Брюсселя вместо того, чтобы отстаивать интересы Чехии и Словакии как развитых индустриальных государств. 

Будущее Чехии и Словакии

Карел Гавличек призывает страны к укреплению своей независимости, настаивая на важности таких понятий, как промышленная, продовольственная и сырьевая самодостаточность. Признание того факта, что никто другой не позаботится о Чехии и Словакии, является ключевым условием для устойчивого развития этих государств.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
