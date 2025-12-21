Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Свободного времени станет больше, а смысла — меньше: в России спорят о ловушке трёх выходных

Академик Онищенко выразил опасения по поводу перехода на 4-дневную рабочую неделю
Экономика

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выразил опасения, что переход на четырехдневную рабочую неделю может вызвать затруднения у россиян в организации свободного времени.

Производство в Ростовской области
Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области
Производство в Ростовской области

По его словам, многие граждане могут столкнуться с проблемой, как эффективно использовать три выходных дня.

Влияние на экономику

Онищенко также отметил потенциальные негативные последствия сокращения рабочей недели для экономики страны. Он считает, что переход к четырехдневной неделе возможен только при условии внедрения инновационных технологий, способных поддержать текущие темпы производства во всех отраслях.

Позиция представителей власти

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, считает, что процесс перехода российского рынка труда к четырехдневной рабочей неделе не должен быть принудительным и подходит это не для всех профессий, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
