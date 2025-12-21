Субмарина под самый тяжёлый океан: HD Hyundai запускает 11-месячную разработку подлодки для Перу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
HD Hyundai и ВМС Перу объединяют усилия для разработки подводной лодки
Экономика

Южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries подписала контракт с ВМС Перу и перуанской государственной судостроительной компанией Servicios Industriales de la Marina на совместную разработку подводных лодок нового поколения. Это первый случай экспорта подводных лодок компанией, которая стремится выйти на мировой оборонный рынок.

Подводная лодка в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводная лодка в океане

 Разработка подводной лодки

Сделка касается разработки подводной лодки и является продолжением соглашения о намерениях, подписанного в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу (Южная Корея). Реализация проекта начнётся в январе и продлится 11 месяцев.

Сотрудничество с ВМС Перу

В соответствии с соглашением, подписанным на верфи SIMA в Лиме, Перу, компания HD Hyundai будет сотрудничать с ВМС Перу, чтобы учесть эксплуатационные требования страны при проектировании подводных лодок, объединив местные потребности с технологиями корейского судостроителя.

 Условия эксплуатации подводных лодок

Перу располагает военно-морскими силами, которые действуют вдоль обширного тихоокеанского побережья и в сложных подводных условиях на глубине более 3000 метров. Компания HD Hyundai заявила, что конструкция будет учитывать эти условия и включать в себя современное оборудование, вооружение и системы связи, сообщает Korea Herald.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
