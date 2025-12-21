Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономический маятник качнулся: почему возвращение западных компаний больше не будет прежним

Возвращение западных фирм будет непростым — глава "Эксперт РА" Чекурова
Экономика

По мнению главы "Эксперт РА" Марины Чекуровой, российский рынок достиг высокой степени насыщенности и конкуренции. Возвращение западных компаний в ближайшем будущем будет затруднено из-за изменившейся конъюнктуры. 

Девушка в меховой накидке
Фото: https://ru.freepik.com by bearfotos is licensed under Free
Девушка в меховой накидке

Конкуренция с российскими производителями

Чекурова отмечает, что если западные фирмы решат вернуться, их присутствие будет возможно, но не стоит ожидать возврата к позициям, занимаемым до 2022 года. В течение 3-5 лет российские производители укрепят свои позиции, заполнив освободившиеся ниши.

Ценовая конкурентоспособность

Глава рейтингового агентства также подчеркнула, что продукция ушедших компаний, вероятно, будет дороже отечественных аналогов. Это создаст дополнительные трудности в конкурентной борьбе, поскольку ценовой фактор станет играть важную роль при выборе потребителей, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
