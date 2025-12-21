Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый год — время чудес, а не долгов: простые способы сэкономить на празднике и наслаждаться им

Предновогоднего ажиотажа можно избежать и уберечь бюджет
Экономика

Как сэкономить на праздновании Нового года? 

Праздничный стол
Фото: www.pexels.com by Nicole Michalou is licensed under Бесплатное использование
Праздничный стол

Разумный выбор наряда

Не обязательно тратить деньги на новый костюм, который будет надет всего раз. Финансовый консультант Наталья Смирнова рекомендует заменить его стильным, но доступным аксессуаром.

Оптимизация праздничного стола

Вместо обилия блюд, приготовьте один-два салата из доступных ингредиентов, дополнив стол фруктами и игристым вином. Как отмечает Наталья Смирнова, тяжелая пища ночью не так востребована.

Впечатления вместо дорогих подарков

Катерина Бусурина, финансовый советник, автор онлайн-школы по управлению личными финансами и инвестициями, советует дарить впечатления, например, компанией посетить квест, каток или заказать фотосессию. Она считает, что лучше избегать покупки бесполезных сувениров, предлагая заменить их съедобными фигурками символа года. Творческие люди могут сделать подарки своими руками, что станет действительно ценным жестом.

Бесплатные развлечения

Во многих городах устанавливаются елки и проводятся праздничные мероприятия. Главный редактор Telegram-канала Moneyhack Александра Краснова рекомендует узнавать о бесплатных мастер-классах и утренниках в торговых центрах, кафе или библиотеках.

Перенос путешествий

Александра Краснова отмечает, что цены на авиабилеты и проживание в отелях в предновогодние дни взлетают. Можно отложить поездку на несколько дней, чтобы сэкономить.

Новогодние каникулы с друзьями

Устраивайте походы в гости друг к другу, чтобы наполнить каникулы общением и при этом не тратить лишние деньги, сообщает РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
