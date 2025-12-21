Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Чехии нашли артефакт с хеттской клинописью из Анатолии в пещере Моравского карста
Сон сокращает риск преждевременной смерти сильнее питания и спорта
Польза гречки снижается при постоянном употреблении — диетологи
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Mazda сохранила ДВС при снижении выбросов CO₂ — Auto Motor und Sport
Чистка стиральной машины уксусом подходит для разных загрузок — Apartment Therapy
Семена папайи из спелого плода дали всходы за 14 дней — Mein Schoener Garten
Катя Гордон возмутилась поведением Джигана и Самойловой
Киев перешёл к атакам на российские нефтяные суда

Многодетным готовят новый щит от роста цен на жильё: выплата на ипотеку должна догонять реальность

Законопроект об увеличении ипотечных выплат многодетным семьям представлен в Госдуме
Экономика

В Государственную Думу внесен на рассмотрение законопроект, предусматривающий изменения в законодательстве, касающемся государственной поддержки семей с тремя и более детьми в части погашения ипотечных кредитов.

Умная ипотека
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Умная ипотека

Выплата на погашение долга

Действующий закон предполагает выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного долга при рождении третьего или последующего ребенка.

Предлагаемые поправки устанавливают новый механизм определения размера государственной помощи. Сумма выплаты будет рассчитываться как процент от изначальной суммы ипотеки, но не должна быть меньше определенного минимума. Предполагается, что размер помощи составит до 6,4% от суммы ипотеки, но не менее 550 тысяч рублей.

Мнение эксперта

Как пояснил один из инициаторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"), предложенные изменения учитывают инфляционные процессы и увеличение цен на жилье. Кроме того, новый подход позволит избежать значительного увеличения нагрузки на бюджет, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Садоводство, цветоводство
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
Законопроект об увеличении ипотечных выплат многодетным семьям представлен в Госдуме
Личное место снижает уровень стресса у кошек и собак — ветеринар Артём Дёмин
Платья с отделкой из искусственного меха стали трендом сезона — Vogue
Польза гречки снижается при постоянном употреблении — диетологи
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Грязевой вулкан Кумани создал временное поднятие грунта — геолог Марк Тинги
Микроповреждения волокон вызывают забитость мышц
Mazda сохранила ДВС при снижении выбросов CO₂ — Auto Motor und Sport
Деление корневища ускоряет размножение нимфеи
Чистка стиральной машины уксусом подходит для разных загрузок — Apartment Therapy
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.