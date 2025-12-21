Многодетным готовят новый щит от роста цен на жильё: выплата на ипотеку должна догонять реальность

Законопроект об увеличении ипотечных выплат многодетным семьям представлен в Госдуме

В Государственную Думу внесен на рассмотрение законопроект, предусматривающий изменения в законодательстве, касающемся государственной поддержки семей с тремя и более детьми в части погашения ипотечных кредитов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Умная ипотека

Выплата на погашение долга

Действующий закон предполагает выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного долга при рождении третьего или последующего ребенка.

Предлагаемые поправки устанавливают новый механизм определения размера государственной помощи. Сумма выплаты будет рассчитываться как процент от изначальной суммы ипотеки, но не должна быть меньше определенного минимума. Предполагается, что размер помощи составит до 6,4% от суммы ипотеки, но не менее 550 тысяч рублей.

Мнение эксперта

Как пояснил один из инициаторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"), предложенные изменения учитывают инфляционные процессы и увеличение цен на жилье. Кроме того, новый подход позволит избежать значительного увеличения нагрузки на бюджет, сообщает ТАСС.