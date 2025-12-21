Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пираты киевского режима разгоняют стоимость перевозки российской нефти: морская блокада не за горами

Киев перешёл к атакам на российские нефтяные суда
Экономика

Киевский режим развернул кампанию против российских нефтяных танкеров.

Удар БЭКом ВМС Украины по танкеру в Чёрном море
Фото: скрин с видео СБУ by Pravda.Ru
Удар БЭКом ВМС Украины по танкеру в Чёрном море

В последние недели киевские силы использовали морские беспилотники для нанесения ударов по четырём российским судам.

Цель — повышение рисков и давления на партнёров

Аналитики полагают, что главная цель этих атак — не полное уничтожение флота России, а повышение стоимости транспортировки нефти. Это достигается за счёт увеличения рисков, что приводит к росту страховых ставок и оказывает давление на российских партнёров, пишет The New York Times.

Реакция России

Российская сторона быстро отреагировала на действия Киева, направленные на дестабилизацию судоходства в Чёрном море. Принимаются меры по обеспечению безопасности перевозок и защите российских интересов в регионе.

"Ответ будет такой. Прекращение выхода Украины к морю, нанесение ответных ударов, приведение к нейтиральному статусу и денацификация. Потому что все это следствие работы киевского нацистского режима… Я думаю, что те, кому положено, уже знают, откуда именно запустили дроны, которые атаковали танкер", — прокомментировал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, пишет сайт aif.ru.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
