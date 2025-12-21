Москва строит обходные механизмы согласно третьему закону Ньютона: Лавров обозначил торгово-экономическую стратегию России

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя риски санкционного давления на Россию и африканские страны, прибегнул к аналогии с третьим законом Ньютона, гласящим о существовании реакции на любое действие.
"Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии", — заявил он по завершении второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, отвечая на вопросы о влиянии санкций Запада на российско-африканское взаимодействие и опасениях вторичных санкций. Об этом пишет ТАСС.
Лавров уточнил, что санкционная тематика подробно не обсуждалась в рамках форума.
"Мы предпочитаем не сокрушаться, а концентрироваться на согласовании рабочих, работоспособных, эффективных механизмов, которые обезопасят наши торгово-экономические связи и сделают их независимыми от незаконных действий тех, кто в нарушение всех принципов международного права прибегает к методам шантажа и давления", — добавил Лавров.
