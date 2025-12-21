Платёжные цепочки рвутся по дороге: проверки в банках усилились сразу в нескольких дружественных странах

Ужесточили контроль над транзакциями россиян в зарубежных банках

Юристы и финансовые консультанты отмечают, что после внесения России в чёрный список ЕС, финансовые институты в ряде дружественных стран ужесточили контроль за денежными операциями, совершаемыми российскими гражданами и компаниями.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек сидит в ноутбуке с картами

Проблемы с операциями в Армении и Сербии

По информации экспертов, некоторые банки в Армении и Сербии стали приостанавливать транзакции, инициированные российскими клиентами. Это создает значительные трудности для бизнеса и частных лиц, осуществляющих расчеты через эти юрисдикции.

Усиление проверок в банках Казахстана, Таджикистана и Омана

В консалтинговой компании O2 Consulting сообщили о повышении внимательности к операциям, осуществляемым через банки в Казахстане, Таджикистане и Омане. Усиленные комплаенс-процедуры затрагивают как физических, так и юридические лица, ассоциированные с Россией, пишет РБК.