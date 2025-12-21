Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Индийский Лакхнау доказывает, что уличная еда может стать мировым наследием
Учёные зафиксировали 13-й случай "усыновления" у белых медведей за полвека
Снижение мышечной массы усиливает отложение жира на животе — врачи
Минздрав опубликовал перечень лекарств, нежелательных за рулём — Autonews
Археологи обнаружили 2000-летний "рецепт" римского бетона
В феврале на даче проводят защиту сада и подготовку к сезону — Antonovsad
В горах Бразилии обнаружили новый вид лягушки размером менее 1 см — Earth
Мышечная масса стала ключевым маркером здоровья в старшем возрасте — исследования
Александр Златопольский снова сделал предложение Чеховой

Задержание за задержанием: США наращивают контроль над венесуэльскими танкерами

Задержание танкера у побережья обостряет эскалацию между США и Венесуэлой
Экономика

Американские власти вновь задержали судно, предположительно нарушившее санкционный режим, вблизи венесуэльского побережья.

Двухкорпусный нефтяной танкер
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License
Двухкорпусный нефтяной танкер

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. По информации агентства, в операции была задействована береговая охрана США.

Детали операции пока не разглашаются

Точное место проведения операции источники не раскрывают. Однако указывается, что руководство осуществлялось силами береговой охраны.

Предыдущий инцидент с танкером Skipper

Ранее, в начале декабря, американскими властями был задержан танкер Skipper, перевозивший венесуэльскую нефть. США обвинили судно в участии в нелегальных нефтяных поставках, направленных на обход действующих санкций.

Ответ Венесуэлы: сопровождение танкеров

После задержания танкера Skipper, Венесуэла приняла решение отправлять военные корабли для сопровождения своих танкеров.

Напряжённость в отношениях между США и Венесуэлой нарастает

Ситуация в отношениях между двумя странами обострилась с сентября. США начали наносить удары по судам, принадлежащим Венесуэле, обвиняя их в перевозке наркотиков, сообщает РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
