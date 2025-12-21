Задержание за задержанием: США наращивают контроль над венесуэльскими танкерами

Американские власти вновь задержали судно, предположительно нарушившее санкционный режим, вблизи венесуэльского побережья.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. По информации агентства, в операции была задействована береговая охрана США.
Точное место проведения операции источники не раскрывают. Однако указывается, что руководство осуществлялось силами береговой охраны.
Ранее, в начале декабря, американскими властями был задержан танкер Skipper, перевозивший венесуэльскую нефть. США обвинили судно в участии в нелегальных нефтяных поставках, направленных на обход действующих санкций.
После задержания танкера Skipper, Венесуэла приняла решение отправлять военные корабли для сопровождения своих танкеров.
Ситуация в отношениях между двумя странами обострилась с сентября. США начали наносить удары по судам, принадлежащим Венесуэле, обвиняя их в перевозке наркотиков, сообщает РБК.
