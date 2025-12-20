Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear

С 2022 года около 200 исков, поданных гражданами и компаниями из России, адресованы бельгийскому банку Euroclear. В этом депозитарии содержатся замороженные активы РФ.

Блокировка активов — основа исков

В основном исковые заявления связаны с блокировкой ценных бумаг различных эмитентов, собственниками которых выступают истцы. Указанные активы размещены на счетах Национального расчетного депозитария России, открытых в Euroclear.

Крупнейшие иски российских компаний

Если исключить иск, поданный Центральным банком, крупнейшие финансовые требования к Euroclear исходят от следующих российских организаций: управляющая компания "Альфа-капитал" требует возмещения около 319 миллиардов рублей, управляющая компания "Первая" (ранее известная как "Сбер Управление активами") оценивает свои убытки примерно в 140 миллиардов рублей, а Сбербанк заявляет о потерях в размере около 32 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.