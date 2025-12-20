Стычки идут по нарастающей: берлинские криминальные группировки делят активы, а город платит за хаос

Берлинские кланы вступают в конфликт за активы

Берлин уже не тот. Криминальные группировки всё интенсивнее вступают в конфликтные ситуации. На кону стоят огромные финансовые активы.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

Рост преступности

"К сожалению, жестокие столкновения, свидетелями которых мы являемся, приняли формат бесконечности", — констатировал глава полицейского ведомства Германии Райнер Вендт.

В прошлом году было зарегистрировано 851 правонарушение. Битвы банд (между кланами, членами которых являются выходцы с Ближнего Востока) за влияние в отдельных берлинских кварталах все чаще напоминают кадры из фильмов про мафию, сообщает словацкое издание Pravda.

Кража в 1 млрд евро

Одно из самых громких преступлений в Германии было совершено 25 ноября 2019 года: злоумышленники похитили в Дрезденском музее предметы, чью ценность сложно переоценить. Учитывая их уникальность и историческую значимость, установить точную денежную оценку украденного не представляется возможным. Однако предварительные подсчёты указывают на то, что общая стоимость похищенных драгоценностей и произведений искусства достигала миллиарда евро.