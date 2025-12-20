30 тысяч человек в день у Треви довели до новых правил: Рим запускает платный проход к популярному фонтану

Рим вводит 2 евро за близкий просмотр фонтана Треви

Столица Италии вводит плату в размере 2 евро для туристов, желающих увидеть фонтан Треви вблизи. Ограничение вступит в силу 1 февраля 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by karel291, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фонтан Треви в профиль - panoramio

Средства, полученные от монет, брошенных в фонтан, традиционно направляются на благотворительность и содержание фонтана. Ожидается, что город будет получать около 6,5 миллионов евро в год только от этого сбора.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что эта мера поможет уменьшить хаотичный поток туристов. Плата за посещение фонтана Треви является частью новой системы тарификации для некоторых музеев и достопримечательностей Рима.

Изменения в доступе к достопримечательностям для жителей и туристов

Жители Рима получат бесплатный доступ к ряду объектов, ранее требовавших оплаты, например, к Священной зоне Ларго-Арджентина. В то же время туристам и нерезидентам придется платить за посещение фонтана Треви и еще пяти достопримечательностей, включая Музей Наполеона.

От оплаты освобождаются дети до пяти лет, а также люди с ограниченными возможностями и сопровождающие их лица.

Ограничения и текущий поток посетителей

Бесплатный доступ к фонтану Треви останется возможным, но только с некоторого расстояния. По данным городских властей, в настоящее время фонтан посещают в среднем 30 000 человек в день.

После реставрационных работ была введена система очередей для предотвращения скопления людей, ограничивая одновременный доступ к фонтану до 400 человек.