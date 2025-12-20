Камчатка устроила зарплатный рывок на 38 тысяч: топ-10 регионов по приросту доходов

На Камчатке зарплаты выросли на 38 тысяч за год

Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в число десяти субъектов Российской Федерации, где зафиксировано наиболее заметное увеличение заработной платы.

Фото: commons.wikimedia.org by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вулканы Авачинский и Корякский

Согласно данным РИА Новости, средний доход жителей этих регионов увеличился на 13 тысяч рублей за прошедший год.

Лидеры по темпам роста зарплат

Наиболее стремительный рост среднемесячной заработной платы наблюдается в Камчатском крае — увеличение составило 38 тысяч рублей за год. Значительное повышение доходов также отмечено на Чукотке (на 28 тысяч рублей) и в Магаданской области (на 26 тысяч рублей).

Регионы в первой пятёрке

В первую пятерку лидеров по приросту средней заработной платы также вошел Ненецкий автономный округ, где показатель вырос на 25 тысяч рублей за последний год. Москва и Забайкальский край также демонстрируют положительную динамику — прирост составил 20 тысяч рублей.

Общая ситуация по России

В целом по России средняя заработная плата увеличилась на 12 тысяч рублей за прошедший год.