Камчатка устроила зарплатный рывок на 38 тысяч: топ-10 регионов по приросту доходов

Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в число десяти субъектов Российской Федерации, где зафиксировано наиболее заметное увеличение заработной платы.
Согласно данным РИА Новости, средний доход жителей этих регионов увеличился на 13 тысяч рублей за прошедший год.
Наиболее стремительный рост среднемесячной заработной платы наблюдается в Камчатском крае — увеличение составило 38 тысяч рублей за год. Значительное повышение доходов также отмечено на Чукотке (на 28 тысяч рублей) и в Магаданской области (на 26 тысяч рублей).
В первую пятерку лидеров по приросту средней заработной платы также вошел Ненецкий автономный округ, где показатель вырос на 25 тысяч рублей за последний год. Москва и Забайкальский край также демонстрируют положительную динамику — прирост составил 20 тысяч рублей.
В целом по России средняя заработная плата увеличилась на 12 тысяч рублей за прошедший год.
