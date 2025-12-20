Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нанесение духов на вазелин увеличивает стойкость аромата — Southern Living
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Бытовая техника выделила частицы с тяжёлыми металлами — ScienceAlert
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Умер актёр Анатолий Лобоцкий, сыгравший в "Зависти богов"
Мягкий фитнес не меняет форму тела после 40 лет — фитнес-тренер
В подмосковной пекарне Максимова наблюдается приток покупателей из дальних районов
Биотин в шампунях не влияет на волосяные фолликулы у здоровых людей — дерматолог Кинг
Какао-порошок делает вкус рулета глубже — The Guardian

Стройкам дали время, покупателям — шанс на квартиры: власти сделали ставку на достройку проблемных домов

Мораторий на штрафы строителям удержал ввод жилья на уровне прошлого года
Экономика

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что введение моратория на штрафные санкции для строительных компаний было обусловлено необходимостью, однако эта мера позволила удержать показатели ввода жилья в России практически на уровне предыдущего года.

Строительство жилых комплексов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Строительство жилых комплексов

Задержки более 6 месяцев

По словам Хуснуллина, около 19% строительных проектов столкнулись с задержками более чем на полгода. Он подчеркнул, что эта мера была принята в первую очередь для защиты интересов граждан. В случае формального следования законодательству, при задержке сдачи объекта более чем на шесть месяцев, финансирование через эскроу-счета должно быть прекращено, средства возвращены покупателям, а завершение строительства переложено на банки.

Приоритет — предоставление жилья, а не возврат средств

Хуснуллин акцентировал внимание на том, что большинство граждан заинтересованы в получении готового жилья, а не в возврате денежных средств. Для решения этой проблемы применялся индивидуальный подход, а в регионах принимались меры, направленные на обеспечение максимальной достройки объектов.

Вице-премьер заключил, что сохранение объемов ввода жилья на уровне, близком к прошлогоднему, свидетельствует об эффективности принятых мер, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Домашние животные
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Недвижимость
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Популярное
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой

Истощённую почву в теплице можно восстановить без замены грунта: органические добавки, питательный раствор и мульча возвращают земле структуру и плодородие.

Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Восемь месяцев подо льдом без связи: миссия вернулась с цифрами, от которых стало не по себе
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Последние материалы
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Бытовая техника выделила частицы с тяжёлыми металлами — ScienceAlert
Скорпион возглавил рейтинг мстительных знаков зодиака
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Умер актёр Анатолий Лобоцкий, сыгравший в "Зависти богов"
Мягкий фитнес не меняет форму тела после 40 лет — фитнес-тренер
В подмосковной пекарне Максимова наблюдается приток покупателей из дальних районов
Смесь с солью и сахаром увеличивает расход моющего средства — Revistaoeste
Биотин в шампунях не влияет на волосяные фолликулы у здоровых людей — дерматолог Кинг
Ибупрофен усилил риск смертельных инфекций при простуде — journaldesfemmes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.