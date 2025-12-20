Стройкам дали время, покупателям — шанс на квартиры: власти сделали ставку на достройку проблемных домов

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что введение моратория на штрафные санкции для строительных компаний было обусловлено необходимостью, однако эта мера позволила удержать показатели ввода жилья в России практически на уровне предыдущего года.
По словам Хуснуллина, около 19% строительных проектов столкнулись с задержками более чем на полгода. Он подчеркнул, что эта мера была принята в первую очередь для защиты интересов граждан. В случае формального следования законодательству, при задержке сдачи объекта более чем на шесть месяцев, финансирование через эскроу-счета должно быть прекращено, средства возвращены покупателям, а завершение строительства переложено на банки.
Хуснуллин акцентировал внимание на том, что большинство граждан заинтересованы в получении готового жилья, а не в возврате денежных средств. Для решения этой проблемы применялся индивидуальный подход, а в регионах принимались меры, направленные на обеспечение максимальной достройки объектов.
Вице-премьер заключил, что сохранение объемов ввода жилья на уровне, близком к прошлогоднему, свидетельствует об эффективности принятых мер, пишет ТАСС.
