Вопрос о налогах обернулся очередью за выпечкой: в Подмосковье пекарня почувствовала эффект прямой линии с Путиным

В подмосковной пекарне Максимова наблюдается приток покупателей из дальних районов
Экономика

Денис Максимов, владелец пекарни "Машенька", расположенной в Подмосковье, рассказал, что после его участия в программе "Итоги года" наблюдается приток покупателей из отдалённых районов. Предприниматель признался, что испытал настоящий шок от такого внимания.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки

Пирожки для президента

По словам Максимова, пирожки, переданные президенту Владимиру Путину, были обычными, взятыми прямо с витрины. Однако сегодня в пекарне готовят "особенный каравай" специально для российского лидера.

Дегустация в неформальной обстановке

Сообщается, что в корзине, подаренной главе государства, были различные хлебобулочные изделия, включая пирожки. Путин отведал угощения в тёплой, домашней обстановке, запивая их чаем с вареньем.

Вопрос президенту и приятный сюрприз

В пятницу в ходе прямой линии Максимов обратился к Путину с вопросом о налоговых изменениях. В ответ президент поинтересовался качеством выпечки и попросил угостить его. Он также заверил бизнесмена, что изучит озвученную им проблему, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
