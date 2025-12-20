Жёсткие деньги сегодня — дешёвые кредиты завтра: ставка может уйти к 9% при сохранении курса

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился своими ожиданиями относительно денежно-кредитной политики Банка России.
По его мнению, при условии сохранения текущего курса правительства и Центробанка, направленного на контроль денежного предложения, к концу следующего года ключевая ставка может опуститься до 9% годовых.
Аксаков также выразил уверенность в том, что инфляция к этому времени приблизится к целевым значениям в 4-5%. Его оптимистичный прогноз опирается на жесткую политику регулирования денежного рынка, проводимую в настоящее время.
Ранее Банк России пересмотрел свой прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год, повысив его до 13-14% с прежних 12-13%. Прогноз на 2027 год остался без изменений и составляет 7,5-8,5%.
19 декабря 2025 года Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 16% годовых. Данное решение было обусловлено замедлением устойчивых показателей текущего роста цен, сообщает ТАСС.
