Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массаж надбровной дуги улучшает кровоток и поддерживает рост бровей
WD-40 уменьшил налипание снега на оптику автомобиля
Силовые тренировки замедлили биологическое старение мозга — Infobae
Джордж Клуни решил больше не целоваться в сценах фильмов
Урсиды будут видны в Северном полушарии до 26 декабря — астроном Питер Браун
С пенсионных выплат могут производиться частичные взыскания
Кофеин сокращает фазу глубокого сна у взрослых — учёные
Зимний уход за газоном включает стрижку, полив и контроль сорняков — Southern Living
Пьяная пассажирка напала на Алексея Глызина в самолёте

Прямая линия с Путиным вывела на свет булочную математику: Ростовская область пересчитает наценки в школах

Минобразование Ростовской области запускает допанализ цен на выпечку в школах
Экономика

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал вопрос школьника из Ростовской области, касающийся роста цен на выпечку в школьной столовой.

Выпечка
Фото: flickr.com by Borya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Выпечка

Российский лидер отметил, что продовольственная инфляция может быть особенно заметной в случае преобладания белковых продуктов в потребительской корзине. Он также напомнил о возможности снижения цен на отдельные продукты, приведя в пример ситуацию с куриными яйцами.

Контроль цен в школьных столовых: инициатива Минобразования Ростовской области

Министерство образования Ростовской области проведёт дополнительный анализ формирования цен на хлебобулочные изделия, реализуемые в школьных столовых.

Текущая ситуация с ценами

По имеющимся данным, средняя цена на хлеб в школьных столовых Ростовской области составляет 30 рублей. В некоторых муниципалитетах в течение текущего года не было  увеличения стоимости хлебобулочной продукции в школьных точках питания. Однако в отдельных районах отмечен рост цен от 10% до 25% в буфетах, куда поставляется готовая выпечка. Причиной повышения является увеличение отпускных цен у производителей хлеба.

В правительстве Ростовской области акцентируют внимание на том, что стоимость хлеба в регионе ниже (105,5 руб за кг), чем в среднем по стране (116,97 за кг), сообщает РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Зафиксирован гамма-всплеск возрастом 13 млрд лет — JVTECH
Наука и техника
Зафиксирован гамма-всплеск возрастом 13 млрд лет — JVTECH
В 2026 обои переходят от фона к доминирующему акценту
Недвижимость
В 2026 обои переходят от фона к доминирующему акценту
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Восемь месяцев подо льдом без связи: миссия вернулась с цифрами, от которых стало не по себе
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Последние материалы
Грипп вызывает резкое ухудшение самочувствия за один день
Смесь глины и соли снижает риск растрескивания печи
WD-40 уменьшил налипание снега на оптику автомобиля
Силовые тренировки замедлили биологическое старение мозга — Infobae
Джордж Клуни решил больше не целоваться в сценах фильмов
Урсиды будут видны в Северном полушарии до 26 декабря — астроном Питер Браун
Карликовый бегемот оказался в 10 раз меньше обычного — The Guardian
С пенсионных выплат могут производиться частичные взыскания
Кофеин сокращает фазу глубокого сна у взрослых — учёные
Зимний уход за газоном включает стрижку, полив и контроль сорняков — Southern Living
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.