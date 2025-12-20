Прямая линия с Путиным вывела на свет булочную математику: Ростовская область пересчитает наценки в школах

Минобразование Ростовской области запускает допанализ цен на выпечку в школах

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал вопрос школьника из Ростовской области, касающийся роста цен на выпечку в школьной столовой.

Фото: flickr.com by Borya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Выпечка

Российский лидер отметил, что продовольственная инфляция может быть особенно заметной в случае преобладания белковых продуктов в потребительской корзине. Он также напомнил о возможности снижения цен на отдельные продукты, приведя в пример ситуацию с куриными яйцами.

Контроль цен в школьных столовых: инициатива Минобразования Ростовской области

Министерство образования Ростовской области проведёт дополнительный анализ формирования цен на хлебобулочные изделия, реализуемые в школьных столовых.

Текущая ситуация с ценами

По имеющимся данным, средняя цена на хлеб в школьных столовых Ростовской области составляет 30 рублей. В некоторых муниципалитетах в течение текущего года не было увеличения стоимости хлебобулочной продукции в школьных точках питания. Однако в отдельных районах отмечен рост цен от 10% до 25% в буфетах, куда поставляется готовая выпечка. Причиной повышения является увеличение отпускных цен у производителей хлеба.

В правительстве Ростовской области акцентируют внимание на том, что стоимость хлеба в регионе ниже (105,5 руб за кг), чем в среднем по стране (116,97 за кг), сообщает РГ.