Исполнительное производство и пенсионные выплаты: что могут арестовать, а что нет

С пенсионных выплат могут производиться частичные взыскания
Экономика

В условиях финансовой нестабильности вопрос защиты пенсионных средств от взысканий становится особенно острым для многих пенсионеров. Важно четко понимать, какие именно виды доходов защищены законом, когда дело доходит до арестов или требований со стороны кредиторов.

Автомобиль службы судебных приставов
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль службы судебных приставов

Какие доходы защищены от удержания

Юрист и бизнес-консультант Илья Русяев подчеркивает, что российское законодательство строго определяет, с каких именно доходов допустимы удержания, а какие полностью защищены от этой процедуры. В соответствии со статьей 101 Федерального закона "Об исполнительном производстве", взыскание не может быть обращено на компенсации за причинение вреда здоровью, выплаты по потере кормильца, определенные социальные пособия, средства материнского капитала, а также надбавки, предназначенные детям с инвалидностью и лицам, признанным недееспособными.

Незащищенные доходы

При этом, как отмечает эксперт, страховые пенсии по возрасту или инвалидности не включены в перечень полностью защищенных доходов. С этих выплат могут производиться частичные взыскания, но с учетом законодательных ограничений. Как правило, размер удержаний не превышает 50% от суммы пенсии, однако в особых обстоятельствах, таких как взыскание алиментов или возмещение ущерба здоровью, эта граница может быть увеличена до 70%.

Русяев также напоминает о существовании права на сохранение минимального дохода для каждого должника. Это означает, что даже после всех удержаний у человека должна оставаться сумма, не меньшая прожиточного минимума, установленного в его регионе. Для защиты этой части выплат необходимо подать соответствующее заявление в службу судебных приставов или непосредственно в банк, осуществляющий выплаты, согласно RT.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
