Вместо праздника — обязанность: южнокорейские офисные работники массово отвергают корпоративы в конце года

В Южной Корее офисные сотрудники пожаловались, что корпоративы крадут личное время

Согласно опросу, проведённому платформой для поиска работы Incruit, большинство южнокорейских офисных работников считают корпоративные вечеринки в конце года ненужными.

Причины негативного отношения к корпоративам

Среди тех, кто считает корпоративы устаревшими:

52,2 % респондентов указали, что такие мероприятия отнимают личное время;

21,3 % высказали мнение, что корпоративы не способствуют улучшению работы или отношений с коллегами;

17,9 % отметили, что такие мероприятия демотивируют сотрудников, поскольку ориентированы на начальство;

7,9 % выразили обеспокоенность по поводу рисков, связанных с употреблением алкоголя.

Предпочтения в отношении напитков на корпоративах

На вопрос о напитках на корпоративных вечеринках:

38,8 % респондентов в возрасте 20-30 лет и 35,8 % в возрасте 30-40 лет предпочли бы просто поужинать;

в то же время, 35,7 % респондентов в возрасте 40-50 лет и 47,2 % в возрасте 50-60 лет выразили предпочтение праздничных блюд с напитками.

В крупных компаниях подавляющее большинство работников (83,3%) высказалось, что обладают свободой выбора в отношении посещения корпоративных мероприятий. Однако в секторе малого и среднего бизнеса такую возможность ощущают лишь 69,8% сотрудников, пишет Korea Herald.