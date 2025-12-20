Устали от высоких счетов: британцам подсказали, как можно сэкономить на отоплении без ущерба для комфорта

Британским потребителям в преддверии зимнего сезона предлагают альтернативный способ согреться, позволяющий снизить затраты на отопление.
Производитель рекламирует грелку для ног, доступную в дискаунтере, как средство, обеспечивающее уют и тепло в холодное время года. Стоимость данного изделия составляет примерно 2000 рублей, сообщает The Sun.
"Грелка для ног нагревается быстро, всего за несколько минут, и предлагает три температурных режима. Это позволяет пользователям индивидуально настроить уровень тепла в холодные вечера в соответствии с их предпочтениями и потребностями", — отмечает производитель.
