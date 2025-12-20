Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Устали от высоких счетов: британцам подсказали, как можно сэкономить на отоплении без ущерба для комфорта

Британцам предложили бюджетную альтернативу отоплению в холодный сезон — The Sun
Экономика

Британским потребителям в преддверии зимнего сезона предлагают альтернативный способ согреться, позволяющий снизить затраты на отопление.

Девушка мёрзнет дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка мёрзнет дома

Доступное тепло

Производитель рекламирует грелку для ног, доступную в дискаунтере, как средство, обеспечивающее уют и тепло в холодное время года. Стоимость данного изделия составляет примерно 2000 рублей, сообщает The Sun.

Настройка оптимальной температуры

"Грелка для ног нагревается быстро, всего за несколько минут, и предлагает три температурных режима. Это позволяет пользователям индивидуально настроить уровень тепла в холодные вечера в соответствии с их предпочтениями и потребностями", — отмечает производитель.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
