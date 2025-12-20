Финансовая пропасть: на сколько зарплаты в Тюмени отстают от Москвы

Исследование, проведенное "Зарплата.ру", выявило, что средний доход работников в Тюмени отстает от московских показателей на 32%.
Согласно информации, предоставленной РБК Тюмень, медианная заработная плата в Тюмени зафиксирована на уровне 58 тысяч рублей, в то время как в Москве этот показатель достигает 85 тысяч рублей.
Наиболее ощутимая разница в оплате труда отмечена для уборщиков, где московские зарплаты превышают тюменские в 3,4 раза (109,9 тыс. руб. против 32,5 тыс. руб.). Значительная разница наблюдается и у электромонтажников — в 2,6 раза (135 тыс. руб. против 52,5 тыс. руб.).
Аналитики подчеркивают, что традиционно столичный регион предлагает более высокие зарплаты. Однако текущий дефицит кадров в Тюмени вносит свои коррективы. Повышенный спрос на медицинских работников, инженеров и представителей рабочих специальностей постепенно способствует увеличению доходов в данных сферах.
