Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеркала, цвет и освещение меняют восприятие небольших помещений — The Spruce
Врачи считают вирусы гриппа A основным источником будущей пандемии
Средний доход в Тюмени отстаёт от столичного на 32% — "Зарплата.ру"
Рождественский пунш с бренди и содовой готовят за несколько минут — Allrecipes
Невеста Лепса поймёт будущего мужа, если он влюбится в тёщу
Понцирус показал устойчивость к болезням цитрусовых
Рождественская ёлка рядом с источниками тепла повышает риск пожара — Express
Валютная пара CNY/RUB связана с колебаниями курса USD/RUB
Кислотность борща выравнивается после ночи в холодильнике — кулинары

Оплошность или умысел? 15 российских компаний были исключены из престижного винного конкурса в Сан-Франциско

Российское вино исключили из числа участников престижного конкурса в Сан-Франциско
Экономика

Организаторы престижного Международного винного конкурса в Сан-Франциско заявили об исключении российских вин из числа участников.

Красное вино
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красное вино

Как сообщает издание San Francisco Chronicle, инцидент произошел из-за непреднамеренной ошибки, которую руководство мероприятия оперативно исправило до начала процесса оценивания.

Извинения и ответственность организаторов

Аманда Блю, президент конкурса, принесла публичные извинения за допущенную оплошность, взяв на себя полную ответственность за включение продукции российских винодельческих хозяйств в список претендентов. Ранее в перечень были внесены 95 бутылок вин, произведенных 15 российскими компаниями.

Правовые основания для исключения

После консультаций с юридическими экспертами и руководством конкурса было установлено, что участие российских виноделов противоречит действующим санкциям, введенным Соединенными Штатами. В связи с этим вина не были допущены к дегустации и оценке, а уплаченные винодельнями регистрационные взносы будут возмещены в полном объеме, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Темные стороны еврокредита для Украины: кто на самом деле в проигрыше
Темные стороны еврокредита для Украины: кто на самом деле в проигрыше
Последние материалы
Врачи считают вирусы гриппа A основным источником будущей пандемии
Средний доход в Тюмени отстаёт от столичного на 32% — "Зарплата.ру"
В Кляйн-Нойдорфе найдено 310 бронзовых артефактов — доктор Яспер фон Рихтгофен
Чёрные пятна далматинов связаны с генетической мутацией
Плохая координация диафрагмы вызывает выпирающий живот
Фитолампы предотвращают вытягивание рассады в январе — Хромов
Рождественский пунш с бренди и содовой готовят за несколько минут — Allrecipes
Неправильный монтаж номера грозит штрафом до 5000 рублей
Невеста Лепса поймёт будущего мужа, если он влюбится в тёщу
Удлинённое каре помогает скрыть двойной подбородок — Folha Vitoria
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.