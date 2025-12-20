Оплошность или умысел? 15 российских компаний были исключены из престижного винного конкурса в Сан-Франциско

Организаторы престижного Международного винного конкурса в Сан-Франциско заявили об исключении российских вин из числа участников.
Как сообщает издание San Francisco Chronicle, инцидент произошел из-за непреднамеренной ошибки, которую руководство мероприятия оперативно исправило до начала процесса оценивания.
Аманда Блю, президент конкурса, принесла публичные извинения за допущенную оплошность, взяв на себя полную ответственность за включение продукции российских винодельческих хозяйств в список претендентов. Ранее в перечень были внесены 95 бутылок вин, произведенных 15 российскими компаниями.
После консультаций с юридическими экспертами и руководством конкурса было установлено, что участие российских виноделов противоречит действующим санкциям, введенным Соединенными Штатами. В связи с этим вина не были допущены к дегустации и оценке, а уплаченные винодельнями регистрационные взносы будут возмещены в полном объеме, пишет РБК.
Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.