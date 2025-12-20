Оплошность или умысел? 15 российских компаний были исключены из престижного винного конкурса в Сан-Франциско

Организаторы престижного Международного винного конкурса в Сан-Франциско заявили об исключении российских вин из числа участников.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красное вино

Как сообщает издание San Francisco Chronicle, инцидент произошел из-за непреднамеренной ошибки, которую руководство мероприятия оперативно исправило до начала процесса оценивания.

Извинения и ответственность организаторов

Аманда Блю, президент конкурса, принесла публичные извинения за допущенную оплошность, взяв на себя полную ответственность за включение продукции российских винодельческих хозяйств в список претендентов. Ранее в перечень были внесены 95 бутылок вин, произведенных 15 российскими компаниями.

Правовые основания для исключения

После консультаций с юридическими экспертами и руководством конкурса было установлено, что участие российских виноделов противоречит действующим санкциям, введенным Соединенными Штатами. В связи с этим вина не были допущены к дегустации и оценке, а уплаченные винодельнями регистрационные взносы будут возмещены в полном объеме, пишет РБК.