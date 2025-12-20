Юань к рублю привязали к доллару: где скрыт главный рычаг курса CNY/RUB

Валютная пара CNY/RUB связана с колебаниями курса USD/RUB

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин отметил, что траектория движения пары CNY/RUB будет тесно связана с колебаниями курса USD/RUB. Это обусловлено устойчивостью курса китайской валюты по отношению к американскому доллару в последние месяцы.

Краткосрочное укрепление рубля и ожидания на конец 2026

По мнению эксперта, в случае положительного исхода мирных переговоров, российская валюта имеет потенциал для кратковременного укрепления до уровня 10,80 по отношению к юаню. Однако к концу следующего года прогнозируется рост CNY/RUB до 13,5 рублей.

Политика Народного Банка Китая и укрепление юаня

Аналитик подчеркивает, что установление Народным Банком Китая более высоких курсов юаня в четвертом квартале 2025 года свидетельствует об отсутствии опасений у китайских властей относительно дальнейшего укрепления юаня по отношению к доллару США. Это связано с тем, что торговое соглашение с Соединенными Штатами было заключено на приемлемых условиях на ближайший год, пишет РБК Новосибирск.