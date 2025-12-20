200 миллиардов евро на кону: почему ЦБ выступил за режим банковской тайны в деле Euroclear

ЦБ РФ просит провести закрытое судебное заседание по иску к Euroclear

Центральный банк Российской Федерации, подав иск в Арбитражный суд г. Москвы против международного депозитария Euroclear с требованием компенсации понесённых убытков, одновременно направил прошение о проведении разбирательства в закрытом формате.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Режим банковской тайны

В качестве аргументации Банк России указывает на наличие в материалах дела конфиденциальных данных, в частности, информации о сумме, структуре и валюте замороженных активов регулятора. В связи с этим, как подчёркивается в ходатайстве, к этим сведениям применим режим банковской тайны.

Кроме того, регулятор делает акцент на текущей геополитической ситуации и введенных против него санкциях. По мнению ЦБ, открытое судебное заседание с демонстрацией документов, раскрывающих объёмы активов, расположенных в странах, проводящих недружественную политику, создаёт риск их утечки, что "категорически неприемлемо".

Детали искового заявления к Euroclear

Напоминаем, что иск был зарегистрирован 12 декабря 2025 года. Центральный банк оценивает сумму убытков по состоянию на 1 декабря 2025 года в 200,1 миллиарда евро (примерно 18,17 триллиона рублей по текущему курсу), включая:

Фактически понесённый ущерб — 181,5 миллиарда евро.

Упущенную выгоду (недополученные доходы от активов) — 18,6 миллиарда евро.

В случае невозможности исполнения решения суда в евро, регулятор допускает взыскание эквивалентной суммы в рублях по курсу на момент исполнения. Кроме того, ЦБ требует возмещения уплаченной государственной пошлины в размере 10 миллионов рублей.

В исковом заявлении утверждается, что действия Euroclear, начиная с 28 февраля 2022 года, предпринятые в соответствии с санкционными ограничениями Евросоюза, привели к потере возможности распоряжаться активами, денежными средствами и доходами, полученными от них. При этом доходы от заблокированных активов продолжают поступать в пользу депозитария, пишет "Интерфакс".