Тревожный звонок из регионов: города-миллионники задыхаются от избытка жилья

В 10 крупнейших городах РФ около половины строящегося жилья не находит покупателей

К концу 2025 года в десяти крупнейших городах России возникла серьёзная проблема: около половины возводимого жилья не находит своих покупателей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключ в замке

Наиболее уязвимыми к перенасыщению рынка оказались такие города, как Красноярск, Краснодар, Омск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск, Пермь и Волгоград. Об этом сообщают Известия.

Риски для застройщиков и экономики проектов

Аналитики отмечают, что темпы строительства во многих регионах опережают спрос, что создает риски в области проектного финансирования. Медленное наполнение эскроу-счетов приводит к высоким процентным ставкам по кредитам для застройщиков, ставя под угрозу экономическую устойчивость проектов.

Общенациональная проблема невостребованного жилья

В масштабах страны ситуация выглядит следующим образом: из 120,8 млн кв. м строящегося жилья около 81,7 млн кв. м остаются непроданными, что составляет примерно 68%.

Центральный Банк России также подтверждает увеличение объемов нереализованного жилья на рынке.