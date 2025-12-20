Тревожный звонок из регионов: города-миллионники задыхаются от избытка жилья

К концу 2025 года в десяти крупнейших городах России возникла серьёзная проблема: около половины возводимого жилья не находит своих покупателей.
Наиболее уязвимыми к перенасыщению рынка оказались такие города, как Красноярск, Краснодар, Омск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск, Пермь и Волгоград. Об этом сообщают Известия.
Аналитики отмечают, что темпы строительства во многих регионах опережают спрос, что создает риски в области проектного финансирования. Медленное наполнение эскроу-счетов приводит к высоким процентным ставкам по кредитам для застройщиков, ставя под угрозу экономическую устойчивость проектов.
В масштабах страны ситуация выглядит следующим образом: из 120,8 млн кв. м строящегося жилья около 81,7 млн кв. м остаются непроданными, что составляет примерно 68%.
Центральный Банк России также подтверждает увеличение объемов нереализованного жилья на рынке.
