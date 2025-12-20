Новый тренд на рынке труда: рабочие профессии возвращают себе корону

Лариса Грацианова, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Университета "Синергия", подтвердила слова вице-премьера Татьяны Голиковой о значительном увеличении спроса на рабочие специальности на рынке труда в последние годы.
По мнению эксперта, это обусловлено двумя основными факторами.
На рынке труда наблюдается избыток выпускников с дипломами в области экономики, юриспруденции и других направлений, которые не работают по специальности и не создают добавленной стоимости. Их функции все чаще автоматизируются с помощью программного обеспечения и искусственного интеллекта, что приводит к снижению спроса на этих специалистов.
В последние годы отмечается рост производственной активности предприятий, что влечет за собой увеличение количества вакансий для квалифицированных рабочих. Эксперт прогнозирует дальнейший рост спроса на таких специалистов, сообщает ИА RuNews24.ru.
Грацианова подчеркнула, что, несмотря на растущую потребность в рабочих кадрах, спрос на программистов, медицинских работников и инженеров также остается высоким. Эксперт отметила, что количество открытых вакансий для рабочих продолжает увеличиваться. Проблема заключается в нехватке специалистов, обладающих навыками работы на современном оборудовании, что является одним из наиболее серьезных препятствий для развития российской экономики.
По данным рекрутинговых агентств, к наиболее востребованным профессиям относятся: сварщики, операторы станков с ЧПУ, слесари, электромонтеры и электромонтажники, водители.
Для решения кадровых проблем необходимо изменить представление общества о рабочих профессиях. Современные рабочие должны обладать знаниями в области электроники, программирования, уметь работать с чертежами. Внедрение современных технологий управления на предприятиях требует от работников активного участия в оптимизации производственных процессов.
Острой проблемой является старение квалифицированных рабочих кадров и нехватка молодых специалистов. В связи с этим, система среднего профессионального образования играет ключевую роль в подготовке необходимых кадров.
