Новый тренд на рынке труда: рабочие профессии возвращают себе корону

Спрос на рабочие специальности на рынке труда растёт

Лариса Грацианова, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Университета "Синергия", подтвердила слова вице-премьера Татьяны Голиковой о значительном увеличении спроса на рабочие специальности на рынке труда в последние годы.

Фото: https://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий на заводе

По мнению эксперта, это обусловлено двумя основными факторами.

Переизбыток специалистов с высшим образованием

На рынке труда наблюдается избыток выпускников с дипломами в области экономики, юриспруденции и других направлений, которые не работают по специальности и не создают добавленной стоимости. Их функции все чаще автоматизируются с помощью программного обеспечения и искусственного интеллекта, что приводит к снижению спроса на этих специалистов.

Активизация промышленного сектора

В последние годы отмечается рост производственной активности предприятий, что влечет за собой увеличение количества вакансий для квалифицированных рабочих. Эксперт прогнозирует дальнейший рост спроса на таких специалистов, сообщает ИА RuNews24.ru.

Ключевые проблемы и перспективы

Грацианова подчеркнула, что, несмотря на растущую потребность в рабочих кадрах, спрос на программистов, медицинских работников и инженеров также остается высоким. Эксперт отметила, что количество открытых вакансий для рабочих продолжает увеличиваться. Проблема заключается в нехватке специалистов, обладающих навыками работы на современном оборудовании, что является одним из наиболее серьезных препятствий для развития российской экономики.

Наиболее востребованные профессии

По данным рекрутинговых агентств, к наиболее востребованным профессиям относятся: сварщики, операторы станков с ЧПУ, слесари, электромонтеры и электромонтажники, водители.

Необходимые изменения

Для решения кадровых проблем необходимо изменить представление общества о рабочих профессиях. Современные рабочие должны обладать знаниями в области электроники, программирования, уметь работать с чертежами. Внедрение современных технологий управления на предприятиях требует от работников активного участия в оптимизации производственных процессов.

Старение кадров

Острой проблемой является старение квалифицированных рабочих кадров и нехватка молодых специалистов. В связи с этим, система среднего профессионального образования играет ключевую роль в подготовке необходимых кадров.