Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потеря впитываемости и запах указывают на износ полотенец — Real Simple
В Монголии при поиске меди обнаружены древние курганы хиргисуур возрастом до 3000 лет
В Подмосковье удалили кисту яичника массой более 10 кг — Вести Подмосковья
Станислав Садальский помирился с Татьяной Васильевой
Профессор Ави Леб обнаружил 14-ю аномалию, говорящую о необычном поведении объекта
Жители Якутска считают мороз в -45°C показателем "мягкой" зимы
Поза Саранчи укрепляет мышцы спины при регулярной практике — тренеры
Точный расчёт семян позволяет избежать лишних покупок и пустых грядок
Лондон отказался от единоличной передачи замороженных российских активов Украине

Новый тренд на рынке труда: рабочие профессии возвращают себе корону

Спрос на рабочие специальности на рынке труда растёт
Экономика

Лариса Грацианова, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Университета "Синергия", подтвердила слова вице-премьера Татьяны Голиковой о значительном увеличении спроса на рабочие специальности на рынке труда в последние годы.

Рабочий на заводе
Фото: https://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рабочий на заводе

По мнению эксперта, это обусловлено двумя основными факторами.

 Переизбыток специалистов с высшим образованием

На рынке труда наблюдается избыток выпускников с дипломами в области экономики, юриспруденции и других направлений, которые не работают по специальности и не создают добавленной стоимости. Их функции все чаще автоматизируются с помощью программного обеспечения и искусственного интеллекта, что приводит к снижению спроса на этих специалистов.

 Активизация промышленного сектора

В последние годы отмечается рост производственной активности предприятий, что влечет за собой увеличение количества вакансий для квалифицированных рабочих. Эксперт прогнозирует дальнейший рост спроса на таких специалистов, сообщает ИА RuNews24.ru.

 Ключевые проблемы и перспективы

Грацианова подчеркнула, что, несмотря на растущую потребность в рабочих кадрах, спрос на программистов, медицинских работников и инженеров также остается высоким. Эксперт отметила, что количество открытых вакансий для рабочих продолжает увеличиваться. Проблема заключается в нехватке специалистов, обладающих навыками работы на современном оборудовании, что является одним из наиболее серьезных препятствий для развития российской экономики.

 Наиболее востребованные профессии

По данным рекрутинговых агентств, к наиболее востребованным профессиям относятся: сварщики, операторы станков с ЧПУ, слесари, электромонтеры и электромонтажники, водители.

 Необходимые изменения

Для решения кадровых проблем необходимо изменить представление общества о рабочих профессиях. Современные рабочие должны обладать знаниями в области электроники, программирования, уметь работать с чертежами. Внедрение современных технологий управления на предприятиях требует от работников активного участия в оптимизации производственных процессов.

 Старение кадров

Острой проблемой является старение квалифицированных рабочих кадров и нехватка молодых специалистов. В связи с этим, система среднего профессионального образования играет ключевую роль в подготовке необходимых кадров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кератолитики возвращают пяткам мягкость и ухоженный вид без трещин — DD Podiatry
Красота и стиль
Кератолитики возвращают пяткам мягкость и ухоженный вид без трещин — DD Podiatry
Медвежью планку назвали альтернативой планке на предплечьях — brigitte
Новости спорта
Медвежью планку назвали альтернативой планке на предплечьях — brigitte
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Россияне всё меньше используют банковские карты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Последние материалы
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Кот Саймон получил медаль Дикина в 1949 году — The Green Howards Museum
Гороскоп 20 декабря: взвешенные решения структурируют день
Влажный глазированный кокосовый торт пекут с кремовой пропиткой
Станислав Садальский помирился с Татьяной Васильевой
Профессор Ави Леб обнаружил 14-ю аномалию, говорящую о необычном поведении объекта
Жители Якутска считают мороз в -45°C показателем "мягкой" зимы
Ездовые собаки преодолели 1085 км во время Великой гонки — AP News
Поза Саранчи укрепляет мышцы спины при регулярной практике — тренеры
Точный расчёт семян позволяет избежать лишних покупок и пустых грядок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.