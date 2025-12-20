Российские миллиарды в подвешенном состоянии: Британия сохраняет интригу

Лондон отказался от единоличной передачи замороженных российских активов Украине

Великобритания не планирует в одиночку направлять замороженные на территории страны российские активы на поддержку Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тауэрский мост, Лондон, Англия

Это решение последовало за неудачной попыткой реализовать аналогичную инициативу на уровне Европейского союза.

Причина отказа от односторонней инициативы

Financial Times сообщает, что британское правительство отказалось от идеи использовать около 8 миллиардов фунтов стерлингов, принадлежащих России и заблокированных в британских финансовых учреждениях, для помощи Украине.

Как стало известно в пятницу, представители британских властей заявили прессе, что Лондон не будет действовать в одиночку в вопросе использования российских активов в пользу Киева. Изначально предполагалось, что подобные меры будут реализованы только в тесном взаимодействии с Австралией, Канадой и Европейским союзом.

Сотрудничество в рамках ЕС

Представитель правительства подчеркнул, что Великобритания намерена действовать в согласии с международными партнерами и продолжит сотрудничество в рамках G7 и ЕС для решения вопросов финансирования Украины, пишет РИА Новости.