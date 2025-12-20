Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители Якутска считают мороз в -45°C показателем "мягкой" зимы
Поза Саранчи укрепляет мышцы спины при регулярной практике — тренеры
Точный расчёт семян позволяет избежать лишних покупок и пустых грядок
В Зале Маски и Павлина Виллы Поппеи найдены новые фрески
Киркоров не обижается на Пугачёву за слова о фиктивном браке
Учёные обнаружили у Окинавы червя с присосками для жизни на губках — Earth
Средняя стоимость автозапчастей в справочниках ОСАГО выросла на 1%
ИИ открыл новые горизонты для бизнеса
В ручную кладь пассажиры берут кокос и пьют его уже во время полёта — The Post

Российские миллиарды в подвешенном состоянии: Британия сохраняет интригу

Лондон отказался от единоличной передачи замороженных российских активов Украине
Экономика

Великобритания не планирует в одиночку направлять замороженные на территории страны российские активы на поддержку Украины.

Тауэрский мост, Лондон, Англия
Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тауэрский мост, Лондон, Англия

Это решение последовало за неудачной попыткой реализовать аналогичную инициативу на уровне Европейского союза.

Причина отказа от односторонней инициативы

Financial Times сообщает, что британское правительство отказалось от идеи использовать около 8 миллиардов фунтов стерлингов, принадлежащих России и заблокированных в британских финансовых учреждениях, для помощи Украине.

Как стало известно в пятницу, представители британских властей заявили прессе, что Лондон не будет действовать в одиночку в вопросе использования российских активов в пользу Киева. Изначально предполагалось, что подобные меры будут реализованы только в тесном взаимодействии с Австралией, Канадой и Европейским союзом.

Сотрудничество в рамках ЕС

Представитель правительства подчеркнул, что Великобритания намерена действовать в согласии с международными партнерами и продолжит сотрудничество в рамках G7 и ЕС для решения вопросов финансирования Украины, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Россияне всё меньше используют банковские карты
Экономика и бизнес
Россияне всё меньше используют банковские карты
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Россияне всё меньше используют банковские карты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Последние материалы
Пудинг из сгущенного молока готовят с молоком, яйцами и сахаром
Магниты на холодильнике создают визуальный шум — KATKA
В Зале Маски и Павлина Виллы Поппеи найдены новые фрески
Превентивную медицину назвали основой активного долголетия – врач Велданова
Киркоров не обижается на Пугачёву за слова о фиктивном браке
Штраф за перевозку детей без кресел увеличили до 5 тысяч рублей для водителей
Клубника "Машенька" показывает урожай до 2 кг с куста
Учёные обнаружили у Окинавы червя с присосками для жизни на губках — Earth
Пятна с матраса удаляют смесью перекиси и соды — Syl.ru
Средняя стоимость автозапчастей в справочниках ОСАГО выросла на 1%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.