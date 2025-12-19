Не сгореть на финишной прямой для завершения года: почему стоит отказаться от предновогодней гонки ради будущего успеха

Грамотное завершение рабочих проектов перед Новым годом важнее, чем гонка

В преддверии Нового года многие стремятся завершить все текущие задачи и максимально реализовать намеченные планы, чтобы начать новый год с чистого листа. Однако подобная спешка может принести больше вреда, чем пользы.

Фото: https://unsplash.com by Walls.io is licensed under Free Сотрудники проводят мозговой штурм у белой доски со стикерами

Анастасия Курникова, HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner, поделилась своими рекомендациями.

Важность коммуникации в конце года

По словам специалиста, последние недели года критически важны для взаимодействия с целевой аудиторией. Это период, когда люди анализируют прошедший год, и в этот момент важно продемонстрировать лучшие стороны компании: отметить свои достижения, выразить признательность клиентам и партнерам, укрепить впечатление о стабильности.

Попытки в спешке завершить все дела могут привести к ошибкам. Слабо подготовленный пресс-релиз, публикация с грамматическими неточностями или некачественный новогодний ролик могут негативно повлиять на репутацию, которую компания строила весь год, пишут "Вести Подмосковья".

Баланс между завершением проектов и отдыхом

Курникова советует спокойно завершить ключевые проекты и грамотно осветить их. Кроме того, постоянная предновогодняя спешка истощает сотрудников, что впоследствии отразится на их производительности в январе.

Компания с уставшими сотрудниками не будет выглядеть привлекательным работодателем. Гораздо эффективнее предоставить сотрудникам возможность качественно спланировать следующий год и отдохнуть, чем любой ценой стремиться выполнить все пункты из списка дел, заключила эксперт.