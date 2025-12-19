Самолёт, который должен переиграть привычный стандарт: чем МС-21 собирается удивить пассажиров

Российский МС-21 превосходит иностранные аналоги по комфорту и технологиям — Ростех

В Ростехе заявили, что российский авиалайнер МС-21 превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и удобству для пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пассажирский самолёт МС-21-300

Улучшенный комфорт

Одним из главных достоинств МС-21 является повышенный комфорт для пассажиров, благодаря более широкому фюзеляжу, в отличие от Boeing 737 и Airbus 320. Представители компании отмечают, что самолет впервые в данном классе предлагает уровень удобств, ранее доступный только в широкофюзеляжных лайнерах: более просторный проход, увеличенные полки для ручной клади и большие иллюминаторы. Об этом сообщает ТАСС.

Технологическое превосходство

Помимо удобства для пассажиров, самолет выделяется передовыми технологическими решениями, используемыми в его конструкции. В Ростехе подчеркнули, что в конструкции МС-21 широко применяются композитные материалы, в частности, при изготовлении крыла. Это позволяет снизить общий вес конструкции и повысить ее аэродинамическую эффективность.

В октябре успешно прошли испытания МС-21, оснащенного новыми двигателями ПД-14.