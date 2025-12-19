Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миссия выполнима: Удмуртия получит миллиард на дроны

В 2026 году Удмуртия получит 1 млрд на развитие БПЛА в рамках нацпроекта
Экономика

В 2026 году Удмуртия получит финансовую поддержку в размере 1 миллиарда рублей на развитие производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

БПЛА
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_Mavic_Pro_may2020.jpg
БПЛА

Финансирование выделяется в рамках национального проекта, направленного на развитие беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили представители главы и правительства республики.

Удмуртия — один из лидеров в производстве БПЛА

В настоящее время регион занимает лидирующие позиции в сфере производства беспилотников. Создание научно-производственного центра, специализирующегося на беспилотных авиационных системах, укрепит позиции региона в достижении национальной цели технологического лидерства, пишет udm-info.ru.

Перспективы развития и прогнозы

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил амбициозность задач на 2026 год, подчеркнув важность реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". В следующем году планируется оснащение научно-производственного центра необходимым оборудованием.

К 2030 году ожидается увеличение налоговых поступлений более чем на 8 миллиардов рублей, создание 257 новых рабочих мест и привлечение 268 миллионов рублей внебюджетных средств на оснащение центра.

В рамках национальной программы "БАС" Научно-производственный центр БПЛА Удмуртии, который будет базироваться в ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, получит 1 млрд. рублей на реализацию проекта уже в 2026 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
