Миссия выполнима: Удмуртия получит миллиард на дроны

В 2026 году Удмуртия получит 1 млрд на развитие БПЛА в рамках нацпроекта

В 2026 году Удмуртия получит финансовую поддержку в размере 1 миллиарда рублей на развитие производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Финансирование выделяется в рамках национального проекта, направленного на развитие беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили представители главы и правительства республики.

Удмуртия — один из лидеров в производстве БПЛА

В настоящее время регион занимает лидирующие позиции в сфере производства беспилотников. Создание научно-производственного центра, специализирующегося на беспилотных авиационных системах, укрепит позиции региона в достижении национальной цели технологического лидерства, пишет udm-info.ru.

Перспективы развития и прогнозы

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил амбициозность задач на 2026 год, подчеркнув важность реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". В следующем году планируется оснащение научно-производственного центра необходимым оборудованием.

К 2030 году ожидается увеличение налоговых поступлений более чем на 8 миллиардов рублей, создание 257 новых рабочих мест и привлечение 268 миллионов рублей внебюджетных средств на оснащение центра.

В рамках национальной программы "БАС" Научно-производственный центр БПЛА Удмуртии, который будет базироваться в ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, получит 1 млрд. рублей на реализацию проекта уже в 2026 году.