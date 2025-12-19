Гнев французских фермеров достиг апогея: у резиденции Макрона появились горы отходов

В пятницу французские фермеры провели акцию протеста у дома Эммануэля Макрона в Ле-Туке.
Прямо перед резиденцией президента протестующие разгрузили навоз, мусор, шины и кочаны капусты. Участники протеста заявили, что это — самый наглядный способ продемонстрировать недовольство фермеров по поводу торговых переговоров между ЕС и МЕРКОСУР (торгово-экономический союз стран Южной Америки) . Под усиленным наблюдением полиции они разгрузили отходы, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, пишет CPG.
Ранее в Брюсселе европейские фермеры призывали к более активным действиям со стороны правительства своих стран для защиты интересов в свете предстоящих изменений в торговой политике ЕС-МЕРКОСУР.
