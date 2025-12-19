Нефть не проснётся после праздников: почему Brent рискует застрять на $60–65

Согласно заявлению эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в первые три месяца 2026 года цена за баррель нефти, вероятно, будет варьироваться в пределах 60-65 долларов США.
Юшков связывает это с тем, что объём нефти, поступающей на рынок, превышает текущий спрос.
Эксперт полагает, что стоимость нефти останется на относительно невысоком уровне, приблизительно в диапазоне 60-65 долларов за баррель Brent. На это влияют сезонные факторы, такие как снижение потребления нефтепродуктов в северном полушарии в период "низкого автомобильного сезона".
Одновременно с этим, на рынок продолжает поступать нефть от государств-участников ОПЕК+, которые в рамках компенсационных программ, связанных с предыдущим превышением квот, наращивают объемы добычи. По мере завершения этих программ, даже без увеличения квот, фактическая добыча нефти продолжает расти, сообщает NEWS.ru.
Потребление нефти остаётся на сдержанном уровне, в то время как предложение значительно увеличилось к 2025 году. Только страны ОПЕК+ расширили квоты на производство на 2,88 миллиона баррелей в сутки. Юшков подчёркивает, что это привело к избытку предложения, оказывает понижающее давление на цены на нефть.
