Пенсионный детектив: как найти потерянные годы стажа и добиться перерасчёта

Многих из нас терзает вопрос: верно ли рассчитана моя пенсия за 40 лет трудового стажа? Не упущены ли годы работы в советское время? Не "исчезли" ли два года работы?
Это не беспочвенные сомнения, а оправданное недоверие к системе, которая порой проявляет невнимательность. Пускать все на самотек и слепо верить работникам фонда — не наш метод. Пенсия — результат многолетнего труда, и мы вправе лично контролировать её начисление.
Разберём по шагам, как самостоятельно проверить расчёты и добиться перерасчёта, если вам недоплачивают.
ИЛС — ваш индивидуальный лицевой счет в Социальном фонде. Он содержит информацию, используемую для расчёта вашей пенсии. Наша цель — получить доступ к этим сведениям.
Как получить? Самый простой и быстрый способ — через портал Госуслуг.
Документ в формате PDF будет доступен в вашем личном кабинете в течение нескольких минут. Эта услуга бесплатна, сообщает argumenti.ru.
Откройте полученный документ и подготовьте свою трудовую книжку. Тщательно, как детектив, сверяйте каждый пункт:
Учтен ли весь стаж? Убедитесь, что все периоды вашей трудовой деятельности, особенно до 2002 года (включая советский период), включены в расчет.
Все ли места работы указаны? Не "потерялось" ли какое-либо предприятие?
Корректно ли указана заработная плата? Размер зарплаты до 2002 года влияет на размер валоризации вашего пенсионного капитала.
Учтены ли "нестраховые" периоды? Служба в армии, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидом — эти периоды также включаются в стаж и дают пенсионные баллы.
Обнаружение неучтенного периода работы или других несоответствий — это основание для перерасчета пенсии.
Куда обратиться: в клиентскую службу Социального фонда России (СФР) по месту жительства.
Что делать: подать письменное заявление о перерасчете пенсии в связи с предоставлением новых данных.
Что приложить: к заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих вашу правоту (страницы трудовой книжки с "потерянным" стажем, справки о зарплате, военный билет и т. д.).
Не стесняйтесь обращаться к чиновникам. Это не просьба, а ваше законное право. Речь идёт о ваших заработанных средствах, и никто, кроме вас, не будет за них бороться.
