Пенсионный детектив: как найти потерянные годы стажа и добиться перерасчёта

Зарплата до 2002 года решает больше, чем кажется
Экономика

Многих из нас терзает вопрос: верно ли рассчитана моя пенсия за 40 лет трудового стажа? Не упущены ли годы работы в советское время? Не "исчезли" ли два года работы?

Пересчёт пенсии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Это не беспочвенные сомнения, а оправданное недоверие к системе, которая порой проявляет невнимательность. Пускать все на самотек и слепо верить работникам фонда — не наш метод. Пенсия — результат многолетнего труда, и мы вправе лично контролировать её начисление.

Разберём по шагам, как самостоятельно проверить расчёты и добиться перерасчёта, если вам недоплачивают.

Шаг 1: Собираем необходимые документы. Заказываем выписку из ИЛС

ИЛС — ваш индивидуальный лицевой счет в Социальном фонде. Он содержит информацию, используемую для расчёта вашей пенсии. Наша цель — получить доступ к этим сведениям.

Как получить? Самый простой и быстрый способ — через портал Госуслуг.

  • Войдите в личный кабинет.
  • В поисковой строке введите: "Выписка из ИЛС".
  • Нажмите "Получить выписку".

Документ в формате PDF будет доступен в вашем личном кабинете в течение нескольких минут. Эта услуга бесплатна, сообщает argumenti.ru.

Шаг 2: Проводим самостоятельную проверку

Откройте полученный документ и подготовьте свою трудовую книжку. Тщательно, как детектив, сверяйте каждый пункт:

Учтен ли весь стаж? Убедитесь, что все периоды вашей трудовой деятельности, особенно до 2002 года (включая советский период), включены в расчет.

Все ли места работы указаны? Не "потерялось" ли какое-либо предприятие?

Корректно ли указана заработная плата? Размер зарплаты до 2002 года влияет на размер валоризации вашего пенсионного капитала.

Учтены ли "нестраховые" периоды? Служба в армии, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидом — эти периоды также включаются в стаж и дают пенсионные баллы.

Шаг 3: Обнаружили ошибку? Добиваемся справедливости

Обнаружение неучтенного периода работы или других несоответствий — это основание для перерасчета пенсии.

Куда обратиться: в клиентскую службу Социального фонда России (СФР) по месту жительства.

Что делать: подать письменное заявление о перерасчете пенсии в связи с предоставлением новых данных.

Что приложить: к заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих вашу правоту (страницы трудовой книжки с "потерянным" стажем, справки о зарплате, военный билет и т. д.).

Не стесняйтесь обращаться к чиновникам. Это не просьба, а ваше законное право. Речь идёт о ваших заработанных средствах, и никто, кроме вас, не будет за них бороться.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
