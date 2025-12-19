Лот за миллионы напротив российского посольства: самый подозрительный дом Вашингтона выставили на продажу

В Вашингтоне выставлен на торги дом, расположенный напротив российского посольства, стоимостью 3,85 миллиона долларов.

Издание The Washington Post называет его "шпионским".

История здания

Расположенное по адресу 2619 Wisconsin Avenue, это здание было возведено в 1935 году. На протяжении полувека оно служило домом для семьи итальянских иммигрантов и их потомков. В конце 1980-х годов недвижимость была сдана в аренду, и, по информации газеты, арендаторы сменялись с подозрительной регулярностью — каждые восемь часов.

Предполагаемая "шпионская" деятельность

По информации местного издания Washingtonian, в 2023 году соседи утверждали, что дом на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, использовался ФБР для наблюдения за российским посольством и, вероятно, для перехвата сигналов из него. Местные жители сообщали о камерах, направленных в сторону дипломатического представительства, которые можно было заметить через тонированные окна.

Современное состояние

Последние десять лет дом оставался нежилым. Прежние владельцы планировали переоборудовать его в центр по уходу за больными деменцией, но впоследствии приняли решение о продаже. В 2024 году объект был приобретён Джои Яффе, генеральным директором девелоперской компании NewCity, сообщает РБК.