Налоговая идет по следу: какие детали в операциях по счету могут привлечь ненужное внимание

Экономика

Регулярные денежные переводы и неофициальные подработки могут заинтересовать налоговые органы, особенно при повторяющихся суммах и источниках. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

По его словам, налоговая служба уже несколько лет активно анализирует частные переводы и дополнительный доход граждан. Все финансовые операции фиксируются в единой информационной системе, и при выявлении повторяющихся или необычных транзакций налогоплательщика могут попросить подтвердить источник средств.

"Налоговые органы видят все поступления на счета граждан. После Нового года, как правило, проверки активизируются, и налогоплательщиков могут попросить объяснить происхождение средств. Если человек не сможет подтвердить источник дохода, ему доначислят НДФЛ — 13 или 15 процентов, в зависимости от суммы, а также может быть штраф до 40 процентов. Поэтому относиться к этому вопросу нужно очень внимательно", — подчеркнул Сивков.

Он отметил, что особое внимание инспекторы уделяют регулярным переводам одинакового размера от одного отправителя. Такие операции могут быть расценены как скрытая зарплата или предпринимательская деятельность без регистрации. В то же время единичные и незначительные переводы, как правило, не вызывают интереса, если не прослеживается системность.

"Если ежемесячно от одного лица поступают суммы в 50 или 100 тысяч рублей, это, безусловно, привлечет внимание. Налоговая рассматривает подобные операции как признак регулярного дохода. Небольшие разовые переводы вряд ли станут поводом для проверки, однако сегодня все операции анализируются автоматически, независимо от суммы", — пояснил консультант.

Сивков добавил, что под контроль попадают не только доходы, но и расходы. Если человек официально не имеет источника дохода, но при этом регулярно совершает крупные траты — оплачивает ипотеку, обучение или делает дорогие покупки — налоговая вправе запросить разъяснения. При этом переводы в пользу близких родственников, по словам специалиста, обычно не вызывают вопросов, поскольку их взаимосвязь фиксируется в системе.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
