Снижение ключевой — подарок или ловушка? Где россиянин рискует больше всего

Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Экономика

На заседании 19 декабря Центробанк вновь скорректировал ключевую ставку, уменьшив её с 16,5% до 16%. Это решение неминуемо отразится на процентных ставках в банковском секторе, включая депозитные ставки, которые, вероятно, снизятся.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Как отмечает член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев, россиянам доступен широкий спектр инвестиционных возможностей. Однако банковский депозит по-прежнему является источником стабильного дохода. Текущие ставки, хотя и ниже, чем год назад, остаются довольно привлекательными.

Мнение эксперта об инфляции и ставках

Экономист полагает, что ЦБ придерживается высокой ключевой ставки из-за сохраняющейся инфляции. Снижение ставки происходит под давлением общественности и экспертов, но осуществляется постепенно.

Беляев подчеркивает, что ставка в 16% все еще обеспечивает конкурентные проценты по банковским депозитам, сообщает Общественная Служба Новостей.

Альтернативы депозитам: стоит ли переключаться

"Это конкурентная ставка, и она обеспечивает достаточно высокий уровень доходности, который простой человек, не искушенный в других финансовых инструментах и возможностях, нигде не получит", — считает эксперт.

Он напоминает, что обычная доходность депозитов составляет 5-7%, редко превышая 10%. Текущие депозитные ставки, как правило, немного отстающие от ключевой, все еще остаются высокими.

Другие варианты инвестиций: золото, валюта, ценные бумаги и криптовалюта

Альтернативные инструменты пока не гарантируют такой же надежной и высокой доходности, как банковский вклад. Беляев рекомендует к ним присматриваться.

Работа с ценными бумагами требует значительных вложений и терпения. Инвестиции в иностранную валюту могут принести прибыль, но связаны с ожиданием изменения курса рубля. Золото также может быть вариантом, но возникает вопрос о его хранении. Обезличенные металлические счета не страхуются государством.

Криптовалюты, по мнению эксперта, слишком нестабильны и непредсказуемы для инвестиций.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
