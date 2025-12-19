Экономический шторм близко? Закупать импортное сейчас, чтобы потом не пожалеть

Экономист Алексеев назвал инфляцию в 5–6% и "дорогой" рубль для бюджета в 2026 году

По мнению социолога и экономиста Дмитрия Алексеева, в следующем году российскую экономику ожидает умеренная стагфляция.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка холодильника

Инфляция, по его оценкам, составит 5-6%. Этот прогноз был сделан в связи с комментариями Владимира Путина, прозвучавшими во время прямой линии в 2025 году.

Курс рубля и нефтяные цены

Алексеев полагает, что Центральный банк не будет искусственно укреплять рубль, поскольку высокий курс доллара благоприятен для бюджета благодаря экспортным операциям. Стоимость нефти, вероятно, останется в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом ожидается рост цен на бензин, обусловленный налоговым бременем и издержками перерабатывающих предприятий. Ключевая ставка также, вероятно, снизится, но останется выше 10%, пишет "Постньюс".

Рекомендации по инвестициям

"Нужно рационально распределить средства между валютой, государственными облигациями, золотом, надежными акциями и недвижимостью — такой подход поможет сгладить инфляционные риски", — рекомендует Алексеев.

Что стоит приобрести до конца года

Эксперт советует до конца текущего года приобрести импортную технику и запасные части. Наиболее перспективными направлениями для инвестиций он видит внутреннее производство, IT-инфраструктуру, энергетику и сферы, связанные с рабочими профессиями.