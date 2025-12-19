Ключевая ставка как игра на понижение? Как это повлияет на инфляцию, кредиты

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%

Центральный Банк Российской Федерации проинформировал о снижении ключевой ставки до 16% в годовом исчислении. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте регулятора.

Инфляция и экономическая ситуация

По данным на середину декабря, годовая инфляция в стране зафиксирована на уровне 5,8%, при этом прогнозируется ее снижение до отметки ниже 6% к концу текущего года. Экономика демонстрирует устойчивую тенденцию к сбалансированному развитию. В ноябре наблюдалось замедление стабильных показателей увеличения цен.

Инфляционные ожидания и кредитная активность

В Центробанке отметили увеличение инфляционных ожиданий в последние месяцы, а также сохранение высокого уровня кредитной активности.

Прогноз по инфляции и денежно-кредитная политика

Ожидается, что устойчивая инфляция достигнет целевого уровня в 4% во втором полугодии 2026 года. В Банке России подчеркнули, что текущие денежно-кредитные условия, несмотря на некоторое смягчение, остаются достаточно жесткими. Будущие решения относительно ключевой ставки будут определяться степенью замедления инфляции и динамикой инфляционных настроений, как сообщает сайт Москва 24.