Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реклама IV-коктейлей использовала вводящие в заблуждение формулировки — профессор Рос
Искривление перегородки ухудшает носовое дыхание — оториноларинголог Кириченко
Регистрация IMEI повысит цифровую безопасность граждан — депутат Свинцов
Поиск двойника Земли начали с телескопа на Канарах – астрофизик Келоз
Металлический шум на холостых отнесли к износу глушителя
Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин
Вода, холод и минимальный макияж улучшают внешний вид уставшей кожи — Vogue
Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев

Ключевая ставка как игра на понижение? Как это повлияет на инфляцию, кредиты

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
Экономика

Центральный Банк Российской Федерации проинформировал о снижении ключевой ставки до 16% в годовом исчислении. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте регулятора.

Деловые люди работают
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловые люди работают

Инфляция и экономическая ситуация

По данным на середину декабря, годовая инфляция в стране зафиксирована на уровне 5,8%, при этом прогнозируется ее снижение до отметки ниже 6% к концу текущего года. Экономика демонстрирует устойчивую тенденцию к сбалансированному развитию. В ноябре наблюдалось замедление стабильных показателей увеличения цен.

Инфляционные ожидания и кредитная активность

В Центробанке отметили увеличение инфляционных ожиданий в последние месяцы, а также сохранение высокого уровня кредитной активности.

Прогноз по инфляции и денежно-кредитная политика

Ожидается, что устойчивая инфляция достигнет целевого уровня в 4% во втором полугодии 2026 года. В Банке России подчеркнули, что текущие денежно-кредитные условия, несмотря на некоторое смягчение, остаются достаточно жесткими. Будущие решения относительно ключевой ставки будут определяться степенью замедления инфляции и динамикой инфляционных настроений, как сообщает сайт Москва 24.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Снижение рождаемости косаток связано с нехваткой лосося — исследователь Джайлз
Металлический шум на холостых отнесли к износу глушителя
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин
Вода, холод и минимальный макияж улучшают внешний вид уставшей кожи — Vogue
Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков
Священный бамбук укореняется лучше при зимней посадке — ouest-france
Рыба в рулете Мимоза должна быть раздавлена вилкой
ОКТО заявила о модернизации золотодобывающих активов — Алексей Толоконников
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.