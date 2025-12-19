Центробанк пошел на снижение ставки: чем для экономики России обернется этот шаг

Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев

Снижение ключевой ставки Центробанком на полпроцента не приведет к заметным изменениям в экономике, однако станет важным сигналом для финансового рынка. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Ранее Центробанк России снизил ключевую ставку с 16,5 до 16 процентов.

Беляев отметил, что решение Центробанка о снижении ключевой ставки на полпроцента не окажет ощутимого краткосрочного эффекта на экономику. По его словам, разница между 16,5 и 16 процентами не является существенной для кредитования предприятий.

"Снижение ключевой ставки на полпроцента было ожидаемым шагом. Это решение не приведет к заметным изменениям в деловой активности, поскольку разница между ставками слишком мала. Тем не менее сам факт снижения можно рассматривать как положительный сигнал для участников рынка", — пояснил экономист.

Он подчеркнул, что для экономики сейчас важнее не сам факт корректировки, а уверенность бизнеса в том, что регулятор действительно начал устойчивый цикл смягчения денежно-кредитной политики. Без этой уверенности предприятия не будут готовы расширять производство и увеличивать заимствования.

"Экономике важно видеть последовательность действий Центробанка. Если бизнес будет уверен, что процесс снижения продолжится, появятся стимулы для привлечения кредитов и развития деятельности. При отсутствии такой уверенности компании предпочитают сохранять осторожность и ограничиваться текущим функционированием", — сказал аналитик.

По словам Беляева, принятое решение станет ориентиром и для банковской системы. Коммерческие банки, скорее всего, отреагируют снижением ставок по депозитам, но ставки по кредитам будут корректироваться медленнее из-за инерции рынка и сохраняющихся инфляционных рисков.

Он также обратил внимание, что рассчитывать на быстрое оживление фондового рынка в таких условиях не стоит. Несмотря на начало цикла снижения ставки, предприятия по-прежнему предпочитают хранить средства в банках, а не привлекать капитал через выпуск ценных бумаг.

"Пока говорить о скором оживлении рынка ценных бумаг преждевременно. При доходности банковских вкладов на уровне 16 процентов у инвесторов нет стимулов покупать корпоративные акции или облигации. В таких условиях предприятиям сложно рассчитывать на активный спрос на свои бумаги", — отметил аналитик.

Беляев подчеркнул, что снижение ставки — шаг в правильном направлении, но сам по себе он не способен запустить рост. Экономике, по его словам, требуется не разовое смягчение, а устойчивая и предсказуемая политика, формирующая доверие участников рынка.