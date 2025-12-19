Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Богатырёв намекнул, что не был для Арнтгольц хорошим мужем
Беговые кроссовки снижают ударную нагрузку на суставы — фитнес-эксперты
Для разделки форели используются острый нож, кухонные ножницы и бумажные полотенца
Эксперт Мольдерф советует рассмотреть инвестиции в серебро в 2026 году
Пищевая плёнка и уксус позволяют удалить налёт с кухонной раковины — Ripam
Мерц и фон дер Ляйен понесли политические потери — политолог Швейцер
Лак для волос изменил функции от удержания формы к поддержке подвижности — Bazaar
Турбодвигатель потерял ресурс из-за остановки без охлаждения — Blaze Trends

Центробанк пошел на снижение ставки: чем для экономики России обернется этот шаг

Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
Экономика

Снижение ключевой ставки Центробанком на полпроцента не приведет к заметным изменениям в экономике, однако станет важным сигналом для финансового рынка. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Банк России
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Ранее Центробанк России снизил ключевую ставку с 16,5 до 16 процентов.

Беляев отметил, что решение Центробанка о снижении ключевой ставки на полпроцента не окажет ощутимого краткосрочного эффекта на экономику. По его словам, разница между 16,5 и 16 процентами не является существенной для кредитования предприятий.

"Снижение ключевой ставки на полпроцента было ожидаемым шагом. Это решение не приведет к заметным изменениям в деловой активности, поскольку разница между ставками слишком мала. Тем не менее сам факт снижения можно рассматривать как положительный сигнал для участников рынка", — пояснил экономист.

Он подчеркнул, что для экономики сейчас важнее не сам факт корректировки, а уверенность бизнеса в том, что регулятор действительно начал устойчивый цикл смягчения денежно-кредитной политики. Без этой уверенности предприятия не будут готовы расширять производство и увеличивать заимствования.

"Экономике важно видеть последовательность действий Центробанка. Если бизнес будет уверен, что процесс снижения продолжится, появятся стимулы для привлечения кредитов и развития деятельности. При отсутствии такой уверенности компании предпочитают сохранять осторожность и ограничиваться текущим функционированием", — сказал аналитик.

По словам Беляева, принятое решение станет ориентиром и для банковской системы. Коммерческие банки, скорее всего, отреагируют снижением ставок по депозитам, но ставки по кредитам будут корректироваться медленнее из-за инерции рынка и сохраняющихся инфляционных рисков.

Он также обратил внимание, что рассчитывать на быстрое оживление фондового рынка в таких условиях не стоит. Несмотря на начало цикла снижения ставки, предприятия по-прежнему предпочитают хранить средства в банках, а не привлекать капитал через выпуск ценных бумаг.

"Пока говорить о скором оживлении рынка ценных бумаг преждевременно. При доходности банковских вкладов на уровне 16 процентов у инвесторов нет стимулов покупать корпоративные акции или облигации. В таких условиях предприятиям сложно рассчитывать на активный спрос на свои бумаги", — отметил аналитик.

Беляев подчеркнул, что снижение ставки — шаг в правильном направлении, но сам по себе он не способен запустить рост. Экономике, по его словам, требуется не разовое смягчение, а устойчивая и предсказуемая политика, формирующая доверие участников рынка.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Домашние животные
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд Вероника Эйнуллаева АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Последние материалы
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
Дефицит нагрузки у собак вызывает стресс-поведение — Kodami
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Богатырёв намекнул, что не был для Арнтгольц хорошим мужем
Беговые кроссовки снижают ударную нагрузку на суставы — фитнес-эксперты
Для разделки форели используются острый нож, кухонные ножницы и бумажные полотенца
Эксперт Мольдерф советует рассмотреть инвестиции в серебро в 2026 году
Клад византийских монет под Оршей оказался фальшивым — ScienceAlert
Пищевая плёнка и уксус позволяют удалить налёт с кухонной раковины — Ripam
Мерц и фон дер Ляйен понесли политические потери — политолог Швейцер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.