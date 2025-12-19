Тихая гавань финансов: серебро может спасти сбережения в 2026 году

Эксперт Мольдерф советует рассмотреть инвестиции в серебро в 2026 году

Глава Moneymatika. ru Максим Мольдерф считает, что россиянам стоит рассмотреть инвестиции в серебро в 2026 году, поскольку ожидается дальнейший рост его стоимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Серебрянные слитки и монеты

Факторы роста и инвестиционная привлекательность

По словам эксперта, за прошедший год серебро показало значительный рост, увеличившись в цене более чем в два раза (около 110%). Мольдерф полагает, что металл все еще недооценен и сохранит свою инвестиционную привлекательность в 2026 году, главным образом, благодаря устойчивому спросу со стороны промышленности и сектора "зелёной" энергетики. Помимо своей роли драгоценного металла, серебро критически важно для высокотехнологичных отраслей, таких как производство солнечных панелей, электромобилей и электроники.

Дефицит и налоговые нюансы

Растущий спрос в этих отраслях, по мнению финансиста, ведет к структурному дефициту на рынке серебра, который к концу 2025 года может достичь 200 млн унций. Он подчеркнул, что этот дефицит носит долгосрочный характер. При инвестировании в физическое серебро (слитки) следует учитывать НДС в размере 20%. Инвестиционные серебряные монеты, напротив, освобождены от этого налога, что делает их более предпочтительным вариантом для начинающих инвесторов.

Рекомендации по формированию портфеля

Эксперт подчеркивает, что драгоценные металлы служат защитным активом и помогают уменьшить риски портфеля в условиях инфляции и нестабильности на рынке. Серебро, как металл более волатильный, чем золото, но с большим потенциалом роста, рекомендуется включать в портфель в объеме 5-10% от сбережений, пишет Газета.Ru.

Системность — ключевой принцип инвестирования. Регулярные покупки (ежемесячные или ежеквартальные) позволяют усреднять цену входа и нивелировать влияние краткосрочных рыночных колебаний. По прогнозу Мольдерфа, такая стратегия может повысить итоговую доходность портфеля на 15-20% по сравнению с единовременными инвестициями на пике цен.