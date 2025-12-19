Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Лидеры Евросоюза договорились выделить Украине 90 миллиардов евро, однако реальных средств под это решение нет, а механизм финансирования не утвержден. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

Ранее Financial Times и AFP сообщили, что лидеры стран Евросоюза заключили соглашение о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере 90 миллиардов евро. Переговоры, как сообщается, длились более 16 часов.

По словам Баширова, заявление о выделении средств Киеву не означает, что Украина в ближайшее время получит эти деньги. Эксперт подчеркнул, что вопрос о привлечении замороженных российских активов для финансирования кредита так и не был решен.

"Не было принято решение о том, что будет выдан репарационный кредит за счет наших золотовалютных резервов. Предполагалось, что деньги выделяются, а страны ЕС берут на себя обязательства по их возврату в определенной пропорции. Однако это решение так и не принято, и это крайне важно. Наши активы остаются там же, где были, — замороженными, но не использованными для финансирования Украины", — отметил он.

Политолог пояснил, что заявленные 90 миллиардов евро фактически отсутствуют в бюджете Евросоюза. Для их выделения необходимо согласие всех государств-членов и последующее утверждение этих расходов в национальных парламентах.

"На самом деле этих денег в бюджете ЕС нет. Чтобы они появились, каждое правительство должно заложить соответствующую сумму в свой национальный бюджет. Это значит, что деньги придется изымать из других направлений — сельского хозяйства, промышленности или социальных расходов. Пока таких решений нет, поэтому заявления о выделении средств — это политическая риторика, попытка скрыть провал переговоров", — подчеркнул он.

Баширов добавил, что позиции США и Бельгии по вопросу замороженных российских активов совпали: обе стороны выступили против их использования для кредитования Киева. По словам эксперта, Вашингтон рассматривает возможность направить эти средства на восстановление Украины лишь после завершения конфликта.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
