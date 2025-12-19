Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность

Лидеры Евросоюза договорились выделить Украине 90 миллиардов евро, однако реальных средств под это решение нет, а механизм финансирования не утвержден. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.
Ранее Financial Times и AFP сообщили, что лидеры стран Евросоюза заключили соглашение о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере 90 миллиардов евро. Переговоры, как сообщается, длились более 16 часов.
По словам Баширова, заявление о выделении средств Киеву не означает, что Украина в ближайшее время получит эти деньги. Эксперт подчеркнул, что вопрос о привлечении замороженных российских активов для финансирования кредита так и не был решен.
"Не было принято решение о том, что будет выдан репарационный кредит за счет наших золотовалютных резервов. Предполагалось, что деньги выделяются, а страны ЕС берут на себя обязательства по их возврату в определенной пропорции. Однако это решение так и не принято, и это крайне важно. Наши активы остаются там же, где были, — замороженными, но не использованными для финансирования Украины", — отметил он.
Политолог пояснил, что заявленные 90 миллиардов евро фактически отсутствуют в бюджете Евросоюза. Для их выделения необходимо согласие всех государств-членов и последующее утверждение этих расходов в национальных парламентах.
"На самом деле этих денег в бюджете ЕС нет. Чтобы они появились, каждое правительство должно заложить соответствующую сумму в свой национальный бюджет. Это значит, что деньги придется изымать из других направлений — сельского хозяйства, промышленности или социальных расходов. Пока таких решений нет, поэтому заявления о выделении средств — это политическая риторика, попытка скрыть провал переговоров", — подчеркнул он.
Баширов добавил, что позиции США и Бельгии по вопросу замороженных российских активов совпали: обе стороны выступили против их использования для кредитования Киева. По словам эксперта, Вашингтон рассматривает возможность направить эти средства на восстановление Украины лишь после завершения конфликта.
Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".